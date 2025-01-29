الامارات | «الطواش» نظام متطور للنقل الآمن للذهب في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي (SIRA) عن حزمة من المشروعات التقنية والمبادرات الرائدة، التي تستهدف تطوير القطاع الأمني، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الأمن والسلامة، وشملت المشروعات تقنية معززة بالذكاء الاصطناعي لتتبع المركبات، ونظاماً متطوراً للنقل الآمن للذهب يعرف باسم «الطواش»، ومبادرة لتطوير المهارات الذهنية للكوادر الأمنية، إضافة إلى مختبر للبحث والتطوير مختص في هذه الصناعة.

وتفصيلاً، أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية نظاماً يعرف باسم «سيكيور باث x» ويمثل - بحسب المؤسسة - نقلة نوعية في مجال تتبع المركبات، إذ يتميز بكونه معززاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين استخراج المعلومات بسهولة وسرعة، إضافة إلى تقنية مختصة بتبسيط عملية التواصل مع النظام، من خلال السماح للمستخدمين بالبحث والاستفسار بجمل بسيطة دون الحاجة إلى البحث اليدوي.

وأفادت المؤسسة، في تصريحات صحافية، بأن حزمة مشروعاتها للعام الجاري تشمل كذلك نظام «الطواش» للنقل الآمن للذهب، وتحديداً الشحنات المتبادلة بين الشركات، لافتة إلى أن النظام عبارة عن تطبيق ذكي يتيح تتبع الشحنات بشكل دقيق من قِبل الجهات الشرطية، ما يلغي الحاجة إلى التعامل مع شركات نقل الأموال التقليدية، ويعزز ثقة المستخدمين بالحلول الرقمية الحديثة.

وتابعت المؤسسة أنه من ضمن مشروعاتها مبادرة تعرف باسم «مايند جيم»، وتستهدف تطوير المهارات الذهنية للكوادر الأمنية المعتمدة من قبلها، معتبرة أنها بمثابة خطوة للارتقاء بقدرات هذه الكوادر معرفياً، وربطها بنظام مكافآت يومية وأسبوعية وشهرية، ما يحفزهم على تنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية، ويعزز كفاءة العاملين في القطاع الأمني.

وأعلنت المؤسسة كذلك، إطلاق مختبر البحث والتطوير في الصناعة الأمنية كمركز رائد للابتكار التقني والأبحاث المتقدمة، بهدف تعزيز القدرات الأمنية، من خلال استخدام أحدث التقنيات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ويركز المختبر على تطوير أنظمة أمنية متكاملة تعزز كفاءة الاستجابة للمخاطر، وتصمم حلولاً ذكية لمواجهة التحديات الأمنية المتجددة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم الاستقرار الأمني، وتوظيف الابتكار التقني لضمان بيئة آمنة ومستدامة.

وأكدت المؤسسة أن هذه المشروعات والمبادرات تأتي في سياق رؤيتها لعام 2025، لتعزيز الابتكار في القطاع الأمني، وتقديم حلول متقدمة تواكب تطلعات المستقبل، لافتة إلى حرصها على بناء منظومة أمنية مستدامة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة في مجال الأمن والسلامة.