الامارات | خالد بن محمد يبحث التعاون الأكاديمي مع رئيس جامعة «تسينغهوا» الصينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جامعة تسينغهوا الصينية، البروفيسور الدكتور لي لومينغ.

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز جسور التعاون الثنائي في المجالات الأكاديمية.

حضر اللقاء رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وعضو مجلس أمناء جامعة زايد المديرة التنفيذية للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، ريما المقرب المهيري.

وتُعد جامعة تسينغهوا، التي تأسست عام 1911 في العاصمة الصينية بكين، إحدى أبرز الجامعات البحثية العريقة على مستوى العالم، حيث تحتضن أكثر من 38 ألف طالب يدرسون في مختلف المعاهد والمؤسسات البحثية التابعة للجامعة، التي تقدّم 51 برنامجاً جامعياً وأكاديمياً تشمل أكثر من 200 تخصص علمي، من أبرزها العلوم الاقتصادية والهندسة المدنية وهندسة الفضاء، والدراسات الاجتماعية والقانونية والطب والفن، وغيرها من التخصصات الأكاديمية التي تصنف الجامعة كأفضل جامعة آسيوية، وفقاً لتصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2024».