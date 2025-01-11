«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي، 4 درجات مئوية في ركنة "العين" الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.