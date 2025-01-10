5 أيام لتقديم طلبات مراجعة درجات الفصل الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تقديم الطلبات لمراجعة درجات الطلبة في اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، بدءاً من أمس الجمعة 10 يناير حتى الثلاثاء المقبل، للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025.

وتكون إعادة النظر في مادة معينة للتحقق من دقة الدرجات للطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وأفادت الوزارة بأن طلبة الصف الثاني عشر يتقدمون بطلب المراجعة عن طريق المنصة للاختبار الورقي الجزء الورقي فقط لمواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الفيزياء، والرياضيات.

وحددت الوزارة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «أ» من المواد الدراسية.

وتتم عملية مراجعة النتائج بين إدارة المدرسة والوزارة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر الوزارة أو فروعها، وستتواصل الوزارة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.

وقالت إن طلبة الصفوف من الثالث وحتى الصف الحادي عشر، يتقدمون بطلب مراجعة الدرجات عن طريق المدرسة مباشرة.

وأُسندت إلى إدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات، والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية في الوزارة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.

ووضعت الوزارة مؤشراً لقياس جودة وكفاءة الاستجابة لطلبات عدد حالات مراجعة الدرجات، وفق ثلاثة مسارات تتضمن عدد حالات مراجعة الدرجات (المستلمة، والعالقة، والمغلقة) على مستوى الفرع المدرسي.

ووفقاً لضوابط تقديم طلبات مراجعة الدرجات، ينبغي أن يكون التسجيل عن طريق رقم الطالب، ورقم هوية الطالب، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة.

ومن المقرر أن تكون هناك لجنة مختصة في كل مدرسة برئاسة المدير، للرد على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور فيما يخص النتائج.

ويركز عمل اللجنة على مراجعة الطلبات والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ورفعها للإدارة المعنية في المؤسسة لبحث محتواها، والتأكد من مضمون الشكوى وصحتها، ثم يتم الرد على التظلم ويرسل إلى إدارة المدرسة التي تبلغ بدورها ولي الأمر بالنتيجة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة تتيح للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة الدرجات على تقدير درجة امتحان نهاية فصل دراسي وفقاً لمعايير وشروط، وخلال فترة زمنية محددة من خلال المدارس مباشرة وعن طريق المنصة.