الامارات | محمد بن راشد: المنطقة العربية تحتاج إلى إعلام قوي أكثر من أي وقت مضى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، تشكيل مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، الذي يضم في عضويته 16 شخصية من أبرز القيادات العربية الرائدة والمؤثرة في مختلف القطاعات الإعلامية في الوطن العربي.

وقال سموه: «المنطقة العربية تحتاج إلى إعلام قوي أكثر من أي وقت مضى.. ونحتاج كوادر إعلامية تأخذ إعلامنا العربي إلى مستقبل أفضل.. وهذا الدور الذي نريد أن تشرف عليه القيادات العربية في مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، وقيادة تطوير رؤية الجائزة بما يتوافق مع المتغيرات الإعلامية الإقليمية والعالمية السريعة والمتلاحقة، بما يحمله قطاع الإعلام من مسؤولية تجاه النهوض بمستقبل المنطقة وتعزيز فرص التنمية لشعوبها.. وتسريع الخطط وبرامج العمل للاستفادة من الفرص التي تجلبها المسارات المستقبلية».

وأضاف سموه: «دبي مدينة لا تعترف بالمستحيل، ووصلت لما هي عليه اليوم بمواجهة التحديات.. ونريد لجائزة الإعلام العربي أن لا تتوقف عند حجم التحديات التي تعاني منها الصحافة العربية.. بل تستمر في تحقيق تطلعات المؤسسات الإعلامية في المنطقة وتشجيع العاملين فيها على المزيد من الإبداع والتقدم بأدوات المستقبل.. وسنقدم لهم الدعم المطلوب لمواصلة هذه الرسالة السامية».

وتابع سموه: «المنطقة العربية تمتلك طاقات وكفاءات هائلة.. ودور أعضاء مجلس الإدارة الجديد اكتشاف هذه الكفاءات الإعلامية والصحافية وتكريمها، وترسيخ مكانة الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بالإبداع الإعلامي العربي».

أعضاء المجلس

ويضم مجلس الإدارة الجديد لـ«جائزة الإعلام العربي»، نخبة من القامات الفكرية والصحافية والقيادات الإعلامية والأكاديمية في الوطن العربي، هم: نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة الجائزة، منى غانم المرّي، ومدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور سلطان النعيمي، ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، غسان شربل، ورئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية، نايلة تويني، والكاتب عماد الدين أديب، والمدير العام لوكالة أنباء الإمارات ورئيس تحرير صحيفة جسور بوست، محمد الحمادي، والكاتب والمفكر الدكتور محمد الرميحي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أحمد المسلماني.

كما يضم المجلس في عضويته كلاً من: المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام - الأمين العام للجائزة، الدكتورة ميثاء بوحميد، والرئيس التنفيذي لشركة ثمانية، عبدالرحمن أبومالح، ومؤسس برنامج الصندوق الأسود، الإعلامي عمار تقي، والكاتبة سوسن الشاعر، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، الدكتور محمد بن مبارك العريمي، ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، رائد برقاوي، ومدير عام صحيفة هسبريس الإلكترونية، حسان الكنوني، ورئيس التحرير لصحيفة عرب نيوز، فيصل عباس.

أبرز جائزة في المنطقة

ورحبت منى غانم المرّي بأعضاء مجلس الإدارة، معربة عن امتنانها للثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمجلس الجديد، وخالص أمنياتها لأعضائه بالتوفيق في مهامهم وصولاً بالجائزة إلى أعلى مراتب التميز وترسيخ مكانتها كأهم منصة للتنافس المهني في الإعلام العربي، وتأكيد موقعها بين مصاف أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكدت أن مجلس الإدارة الجديد، بما يضمه من قامات فكرية ومهنية رفيعة، يبعث على الاطمئنان إلى أن الجائزة ستواصل بثقة مسيرتها في تحفيز الإبداع في المنظومة الإعلامية العربية، كما أراد لها راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكدت أهمية دور المجلس، بما يمثلونه من قيمة ويملكون من خبرات وتجارب، في توجيه دفة الجائزة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت رئيسة الجائزة: «نبدأ اليوم مرحلة جديدة في مسيرة جائزة الإعلام العربي.. وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تشكل مصدر إلهام لنا.. وبمتابعة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.. سنرفع سقف طموحاتنا للوصول إلى أرقى آفاق التميز.. لتكون الجائزة دائماً صرحاً للإبداع واستشراف المستقبل الإعلامي».

وأشارت إلى أن الأمين العام للجائزة ونادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة، سيقدمون كل أشكال الدعم الممكنة والتعاون المطلوب مع مجلس الإدارة الجديد، خلال فترة ولايته الممتدة لثلاث سنوات، نحو إرساء مقومات تميز جديدة للجائزة بناءً على أسس ومعايير واضحة تكرّس النزاهة والحيادية والشفافية الكاملة، وهي المبادئ التي كفلت للجائزة سمعتها وحافظت على مكانتها منذ انطلاقها قبل ما يزيد على 24 عاماً، مؤكدة ثقتها بقدرة المجلس الجديد على إحداث نقلات نوعية في مسيرة الجائزة.

الجدير بالذكر أن المجلس الجديد سيتمتع بالصلاحيات الكاملة التي تسمح له بتطوير الاستراتيجيات الملائمة، وإدخال أوجه التطوير التي يرى مواءمتها للأهداف التي تسعى الجائزة لتحقيقها في مجال العمل الإعلامي، وتعظيم المردود الإيجابي من ورائها، الذي يصب في اتجاه الارتقاء بصناعة الإعلام العربي ضمن مختلف التخصصات وتوسيع دائرة المشاركة في الجائزة، واستقطاب الأقلام والإنتاجات العربية المميزة من داخل المنطقة أو خارجها.

محمد بن راشد:

. المنطقة العربية تحتاج إلى كوادر إعلامية تأخذ إعلامنا العربي إلى مستقبل أفضل.

. المنطقة العربية تمتلك طاقات وكفاءات هائلة.. ودور أعضاء المجلس اكتشاف هذه الكفاءات الإعلامية وتكريمها.

منى المرّي:

. برؤية محمد بن راشد.. ومتابعة أحمد بن محمد.. سنرفع سقف طموحات الجائزة للوصول إلى أرقى آفاق التميز.

. نثق بقدرة المجلس الجديد، بما يضمه من رموز إعلامية وقامات شابة، على إحداث نقلات نوعية في مسيرة الجائزة.