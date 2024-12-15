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عبدالله بن زايد ووزير خارجية عُمان يبحثان التطورات في سوريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، مجمل الأوضاع في المنطقة، ومنها التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وناقش الجانبان، أهمية تعزيز الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
كما بحث الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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