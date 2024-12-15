بلدة غلبون في قضاء جبيل تضيء شجرة الميلاد

أضاءت بلدية غلبون في قضاء جبيل والمجلس الرعوي في البلدة، شجرة العيد ومغارة الميلاد في باحة كنيسة مار جرجس الرعائية وسط البلدة، في حضور رئيس البلدية ايلي جبرايل وأعضاء المجلس البلدي، وخادم الرعية الخوري ايلي.

وبعد اضاءة الشجرة، هنأ لحود في كلمته ابناء البلدة بالعيد، آملا ان يكون مباركا على الجميع.

واثنى على الجهود التي بذلت لتكون شجرة العيد مميزة كالسنوات السابقة، متمنيا ان "تكون اضاءة الشجرة نورا على رعيتنا ورعايا القرى المجاورة وعلى وطننا لبنان وبلدان الشرق في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها".

وقال:" نحن بحاجة لكي نرفع رعيتنا بالصلاة امام طفل المغارة بقلب ملؤه المحبة وبروح كلها ايمان" .

وأمل جبرايل ان "تبقى البلدة عامرة بكل عائلاتها، فنجتمع جميعنا حول كنيستها"، متمنيا لابناء البلدة ولجميع اللبنانيين "اعيادا مليئة بالمحبة والسلام والطمأنينة، رغم الصعاب التي نعيشها والاوضاع الاقتصادية التي تمر على وطننا" .

وتوقع ان "تكون السنة المقبلة سنة مليئة بالنشاطات والاعمار وسنة السلام الدائم لوطننا لبنان".