تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2024 بالوثبة غداً

24 نوفمبر 2024 18:03

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق غداً على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2024 وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخصصت اللجنة المنظمة للجائزة 36 رمزاً تتنافس عليها المطايا المشاركة على مدار 217 شوطاً تقام خلالها المنافسات.

تعد جائزة زايد الكبرى للهجن الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، صاحب الفضل الأول في إطلاق سباقات الهجن قبل أكثر من خمسة عقود وتتواصل بدعم القيادة الرشيدة.

تحظى منافسات جائزة زايد الكبرى بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ترجمة لاهتمام سموه بهذه الرياضة من خلال مواكبة التطورات التي تمت إضافتها إليها طوال الأعوام السابقة.

ينظم الحدث اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

تدشن منافسات سن الحقايق التي تحظى بالعدد الأكبر من الأشواط سباقات الجائزة بإجمالي 60 شوطاً، على مدار يومين وتشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً تتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيمة خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين، بينما تشهد الفترة المسائية منافسات السباق التراثي عبر 13 شوطاً للفئات العمرية من 15 إلى 20 سنة، وخصصت لها جوائز مالية تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول.

تستكمل بعد غد في اليوم الثاني منافسات سن الحقايق على مدار 40 شوطاً، بواقع 20 في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية، وتبرز الأشواط الأربعة الرئيسية الأولى في الفترة المسائية وتتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي: كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وشداد الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 100 ألف درهم و1.5 مليون درهم.

تنطلق منافسات سن اللقايا الأربعاء المقبل في اليوم الثالث من الجائزة. وخصصت اللجنة المنظمة 40 شوطاً لهذه الفئة، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية. وتتنافس خلالها المطايا على 4 رموز للقايا الأبكار والجعدان في أشواط المفتوح والمحليات والإنتاج.

ويشهد اليوم الرابع من الجائزة منافسات سن الإيذاع على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية، وتشهد هذه الفئة الصراع على 8 رموز وتم تخصيص رموز الجعدان في الفترة الصباحية، و4 رموز لمنافسات الأبكار في الفترة المسائية.

تشهد منافسات سن الثنايا، التي تقام يوم الجمعة المقبل، الصراع على 8 رموز لهذه الفئة التي تقام عبر 30 شوطاً، إذ تشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً، و14 شوطاً للفترة المسائية.

وتبدأ تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول يوم السبت المقبل عبر 22 شوطاً، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية.

يختتم المهرجان يوم الأحد المقبل بأهم أشواط الجائزة على الإطلاق والتي يطمح إلى نيلها ملاك الهجن، حيث تركض المطايا الحول والزمول في الفترة الصباحية على مدار 10 أشواط، تم تخصيصها لفئة الإنتاج وتتنافس على 4 رموز.

وتتجه الأنظار في الفترة المسائية إلى أهم أشواط المهرجان الحول والزمول الرئيس والمحليات وسيكون الموعد الأهم مع الحول الرئيسي والذي يتوج الفائز به بالسيف الذهبي إضافة إلى 5 ملايين درهم. وفي شوط الزمول الرئيسي، يحصل البطل على بندقية ومليون ونصف مليون درهم. أما الشوط المخصص للحول المحليات، فيتوج الفائز بالسيف الفضي ومليوني درهم. وفي شوط الزمول المحليات، يحصل البطل علي شداد ومليون درهم.