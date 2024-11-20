الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى طموحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفد «شركة الإمارات للطاقة النووية»، الذي يرافقه رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس الإدارة، خلدون خليفة المبارك.

وتبادل سموّه مع الوفد، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، الأحاديث الودية، مشيداً سموّه بجهودهم في إدارة مشروعات وطنية استراتيجية، وتمنى سموّه لهم التوفيق في دعم مسيرة وطنهم وتطوره واستدامة ازدهاره.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى طموحة واثقة بعزيمة أبنائها من الكفاءات النوعية المؤهلة، مشيراً إلى أهمية دورهم في قيادة المشروعات الوطنية الحيوية، لضمان استدامة موارد الدولة، وتعزيز مكانتها العالمية في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

من جانبه، أعرب الوفد الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين، عن سعادته بلقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام الذي يوليه سموّه لأبناء الوطن، وتمكينهم، وتعزيز دورهم في خدمة وطنهم وتقدمه.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت، خلال سبتمبر الماضي، إنجازاً تاريخياً مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة النووية السلمية.