شرطة رأس الخيمة: إنقاذ مواطنين بالإمارة بعد ارتفاع منسوب المياه عليهم خلال ممارستهم "الصيد"

ابوظبي - سيف اليزيد - أشادت شرطة رأس الخيمة بتعاون الجمهور في إنقاذ 3 شبان مواطنين ارتفع عليهم منسوب مياه البحر في مدينة الرمس خلال ممارستهم لصيد الأسماك، مما حال دون قدرتهم على العودة للشاطئ.

وأشار العقيد أحمد سالم المزيود الشحي، رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، إلى أن بلاغاً ورد من أحد المواطنين يفيد بعدم قدرته ومواطنين آخرين على العودة للشاطئ نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر عليهم أثناء ممارستهم الصيد.

وأضاف أنه تم على الفور إبلاغ الإسعاف الوطني وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، وعند وصولهم تبين نجاح عدد من المواطنين المتواجدين في المكان في إنقاذ الشبان الثلاثة في العشرينيات من العمر وإعادتهم إلى الشاطئ ، لافتاً إلى أنه تم إجراء الفحص الطبي على الشبان في الموقع وتبين أنهم بحالة صحية جيدة.

وأهاب العقيد الشحي بالجمهور أخذ الحيطة والحذر والانتباه لحركة المد والجزر خلال ممارستهم للصيد أو حتى السباحة، حفاظاً على سلامتهم ولحمايتهم من التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تشكل تهديداً على سلامتهم، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة على أهبة الاستعداد الدائم للقيام بواجباتها المهنية والإنسانية ومد يد العون لمحتاجيها على مدار الساعة.