محمد بن راشد يطلق مشاريع شرطية جديدة بقيمة 2 مليار درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، مشاريع شرطية جديدة بقيمة 2 مليار درهم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:«خلال زيارتي اليوم لشرطة دبي .. اطلعنا على أحدث خططهم التطويرية .. وأطلقنا مشاريع شرطية جديدة بقيمة 2 مليار درهم مثل مبني أكاديمية شرطة دبي الجديد بمنطقة الروية والتي يستوعب 2500 طالب وطالبة .. بالإضافة لمركز جديد لتحليل البيانات الجنائية .. ومركز تدريبي متخصص في منطقة حتا .. ومبني جديد لأمن الهيئات والمنشآت والطوارىء.. ومبني جديد للطب الشرعي وغيرها من المشاريع».

وأضاف سموه: «نبارك جهود شرطة دبي .. ونقدر جهود جميع أفرادها وضباطها .. تتوسع المدينة .. وتتزايد المسؤوليات والواجبات الشرطية .. ويتسارع الإقبال على هذه المدينة العالمية.. وتبقى حقيقة ثابتة .. أن الأمن والأمان والاستقرار هو العملة الأغلى والضمان الأكبر لدوام واستمرار وازدهار مسيرة التنمية الوطنية المباركة» .

واختتم سموه: «حفظ الله بلدنا ووفق الجميع لخدمته» .