بدء موسم "منع الرعي" في أبوظبي.. تنظيماً للرعي وحماية للمراعي الطبيعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن بدء موسم منع الرعي في الإمارةِ، والذي يمتد من 16 أكتوبر إلى 15 مايو 2025، بهدفِ إعطاءِ المراعي فرصةً للتَجدُّد الطَبيعيّ وتعافي الغطاءِ النَباتيِّ بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته بتاريخ من 15 أكتوبر.

تحديد "موسم منع الرعي" في إمارةِ أبوظبي يأتي ضمن جهودِ هَيئةِ البيئةِ - أبوظبي، لتنظيمِ الرعي وتَوفيرِ الحماية للمَراعي الطَبيعيةِ، وضمانِ استمراريتِها للأجيالِ القادِمة، عبر اتِّخاذ مجموعةٍ من التَدابيرِ والإجراءاتِ المتفِقَة معَ مبادئِ الاستدامة البيئيةِ في الاستخدام المَحليِّ للمواردِ الرعوية، بِما يضمن الحفاظَ على الرعي كممارَسَة تقليدية موروثةٍ.

إجراء "منع الرعي" يحقِّقُ عدداً من الفَوائِدِ البِيئيةِ على الغَطاءِ النَباتيِّ بالإمارةِ، أهمُها تَوفير الظروفِ البِيئيةِ المُناسِبَةِ للغطاءِ النَباتيِّ بأنواعِهِ وأشكالِهِ المُختَلِفَةِ للنموِّ والتَجدُّدِ والتَعافي بعدَ فَترةِ مَوسمِ الرَعي، باعتبارها فترةَ رَاحة طَبيعية مؤقتة للأشجارِوالشجيرات والأعشابِ البَريَّةِ للتَعافي من ضغطِ الرَعي.

كما أن تحديد موسِمِ مَنعِ الرعي يحافِظ على تَرابطِ الهَرمِ الغِذائيِّ بينَ الحَيواناتِ البَريَّةِ بأنواعِهَا المُختَلفةِ والمَواردِ الرَعويةِ النَباتيةِ، بِما يحقِّق صونَ التَنوعِ البَيولوجيِّ البَريِّ بمَناطقِ الرَعي في الإمارةِ، ويمنح الوقتَ الكافي لخبراءِ وأخصائيّ النباتاتِ والمَراعِي الطَبيعيةِ لإجراءِ الدِراساتِ المَيدانيةِ على الغطاءِ النَباتيِّ وتَقييمهِ بِما يَضمن الحفاظَ عَليهِ واستدامتَه.

وخلال مَوسمِ مَنع الرعيّ الذي حَددته هَيئة البيئةِ - أبوظبي بصفتِها السلطةَ المُختصةَ، لا يسمَح للثَروةِ الحَيوانيةِ بكَافةِ أنواعِهَا، بالرعي في المناطقِ البَريَّةِ المَفتوحةِ في جَميعِ مَناطِقِ إمارةِ أبوظبي.

وقد أهابت الهيئة بملَّاكِ ومربِّي الثَروةِ الحَيوانيةِ الامتثالَ إلى عدم السماح للثَروةِ الحَيوانيةِ بالرعي في الفترةِ المُشار اليها، في حينَ يسمَح خِلال فَترةِ مَنعِالرعي بإخراجِ الحَيواناتِ خَارجَ الحيازاتِ المُخصصةِ لهَا المعروفةِ بـ (العِزَب) لجميعِ الأغراضِ، ما عدا الرعي، بشرطِ الالتزامِ بوجودِ شَخص مرافِق لهذهِ الحيواناتِ وذلكَ لغَرضِ المشي والحفاظِ على صِحّتِها ولياقتِها البدنية.