الامارات | مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031.
ومن أبرز البرامج والمبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031:
. تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات.
. تعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات والتدخل المبكر.
. دعم وتوظيف طاقات الفئات العرضة للتعاطي.
. استقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة.
. ضبط وردع التجار والمروجين.
. المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.
. تطوير المنصة الوطنية للأدوية المراقبة.
. تطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم
والاستباقية في هذا المجال.
. إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة.
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