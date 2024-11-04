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الامارات | مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031.

ومن أبرز البرامج والمبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031:

. تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات.

. تعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات والتدخل المبكر.

. دعم وتوظيف طاقات الفئات العرضة للتعاطي.

. استقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة.

. ضبط وردع التجار والمروجين.

. المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.

. تطوير المنصة الوطنية للأدوية المراقبة.

. تطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم

والاستباقية في هذا المجال.

. إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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