الامارات | نادي دبي للصحافة يطلق «صُنّاع محتوى دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي دبي للصحافة عن إطلاق برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، لتدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، يضمن لهم التميّز والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين، من خلال إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من إيصال الرسائل الإعلامية بشكل متكامل العناصر من الناحيتين المهنية والإبداعية. ويتضمن البرنامج العديد من المراحل التي تشمل التدريب المتخصص في عدد من المجالات، منها: الاقتصاد، والثقافة والرياضة، والمجتمع، حيث ستتناول كل دورة من دورات البرنامج جوانب محددة من صناعة المحتوى المتخصص، وكيفية توجيه رسائل محددة للجمهور المستهدف.

ويُعدُّ برنامج «صُنّاع محتوى دبي» فرصة حقيقية للراغبين في تعزيز مهاراتهم الإعلامية والانضمام إلى نخبة من المحترفين الذين يقودون التحوّل الرقمي في مجال الإعلام، من خلال التدريب العملي الذي يقدمه البرنامج، والتركيز على تطوير المهارات الإبداعية والتقنية، حيث سيتمكن المشاركون من إنتاج محتوى يحقق تأثيراً إيجابياً، ويواكب التغيّرات السريعة في عالم الإعلام الرقمي.

وفي إطار المرحلة الأولى لبرنامج «صُنّاع محتوى دبي»، يطلق نادي دبي للصحافة، برنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي»، ويُنظم بدعم من وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الكبرى.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية لصناعة الإعلام وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتأسيس مناطق متخصصة لها، تتميز ببنية تحتية وتكنولوجية متقدمة، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية هذه الصناعة في تعزيز رؤيتها في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التكنولوجيا والابتكار، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الإمارات تُعدُّ اليوم مركزاً عالمياً لكبريات المؤسسات الإعلامية والصحفية الإقليمية والعالمية.

وأضاف: «يأتي التعاون مع نادي دبي للصحافة، في إطار رؤية وزارة الاقتصاد بأهمية التواصل المستمر، وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الإعلام والصحافة في الدولة، باعتبارها شريكاً حقيقياً في التعريف بمقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية، وكذلك تسليط الضوء على التحولات والتطورات الاقتصادية في الدولة»، مشيراً إلى أن برنامج «صُنّاع محتوى دبي» يسهم في تعزيز تنافسية الإعلام الاقتصادي، عبر توفير منصة متقدمة لتدريب صُنّاع المحتوى والصحافيين على اكتساب أفضل الخبرات والممارسات المتبعة في هذا الجانب، وفهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق.

من جانبها، أكدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيس نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن برنامج «صُنّاع محتوى دبي» يأتي في إطار جهود دبي لتطوير المشهد الإعلامي العربي، وتعزيز قدرات الإعلاميين لتقديم محتوى متنوّع وشامل ضمن مختلف التخصصات، بالتعاون مع مجموعة من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والجهات المتخصصة، معربة عن تقديرها للشراكة والتعاون الوثيق بين نادي دبي للصحافة ووزارة الاقتصاد، الجهة الداعمة للبرنامج، لإطلاق نسخته الأولى والمتخصصة في المحتوى الاقتصادي، وتوفير مجموعة من الخدمات رفيعة المستوى التي تعكس قيم التميّز الاقتصادي لإمارة دبي.

وقالت: «يواكب برنامج (صُنّاع المحتوى الاقتصادي) التطورات السريعة التي تمر بها صناعة الإعلام ضمن مختلف قطاعاتها، ويسعى من خلال مساراته الإعلامية المختلفة إلى رفد الإعلاميين بأدوات تأثير جديدة، يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى الجمهور المستهدف في المنطقة والعالم، بأسلوب يضمن توصيل الرسائل المتخصصة بالدقة والوضوح المطلوبين».

وأعربت عن تقديرها للجهات المشاركة في هذا البرنامج، مؤكدة حرص النادي على تقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتنمية المهارات الإعلامية والصحافية، ومواكبة أحدث الممارسات في مجال التدريب الإعلامي، انطلاقاً من الأهمية المتزايدة لتزويد الإعلاميين بمهارات صناعة المحتوى التي باتت ضرورة ملحة في مسيرتهم المهنية.

وتضم قائمة الجهات الإعلامية والأكاديمية المشاركة في البرنامج، مجموعة من كبرى المؤسسات المحلية والدولية، منها: «سي إن بي سي عربية»، و«دبي للإعلام»، و«بلينكس»، و«جامعة موردوخ»، و«الجامعة الأميركية في دبي»، و«أكاديمية إدراك للإعلام»، و«مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف»، إضافة إلى «منصة أرقام» ومنصات رقمية عدة.

بدورها، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، أن المرحلة الأولى ستنطلق في ديسمبر المقبل بعنوان «برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي». وقدم البرنامج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، ومشاركة نخبة من الإعلاميين وصُنّاع المحتوى في المجال الاقتصادي، لتمكين المنتسبين من إنتاج محتوى رفيع الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية وأحدث الاتجاهات في هذا المجال.

ويركز برنامج «صُنّاع محتوى دبي» على تقديم تدريب شامل يغطي مختلف جوانب صناعة المحتوى، ما يمكّن المشاركين من اكتساب مجموعة واسعة من المهارات التي تعزز من قدراتهم المهنية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للإبداع والتأثير.

ومع تزايد الطلب على المحتوى الرقمي عالي الجودة، يقدم البرنامج حلولاً عمليّة تلبي احتياجات السوق المتزايدة، لاسيما في تحسين قدرة المشاركين على الاستجابة للتطورات التكنولوجية، والعمل بمرونة على منصات متعددة، وتقديم محتوى يتوافق مع تطلعات الجمهور المتنوع، كما يعمل البرنامج على تعزيز فرص التعاون بين صُنّاع المحتوى المحليين والعالميين، ما يتيح لهم الاستفادة من خبرات مختلفة وتبادل الأفكار والإبداع على نطاق أوسع، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع الإعلامي.

وأفادت أخصائي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة، محفوظة عبدالله، بأنه سيتم فتح باب التسجيل للراغبين من مواطني ومقيمي دولة الإمارات في المشاركة ببرنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» عبر الرابط https://dpc.org.ae، حتى 14 نوفمبر الجاري، وفق معايير محددة، أهمها: أن يراوح عمر المتقدم بين 20 و45 سنة، وأن يتمتع بالمهارات اللغوية التي تمكنه من التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تكون لديه القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ومعرفة أساسية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وأن يلتزم المتقدم بالجدول الزمني للتدريب، والحضور الفعلي للورش العملية، وتطبيق المعرفة المكتسبة من البرنامج بجدية.

• البرنامج يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على مواكبة المتغيّرات السريعة لقطاع الإعلام بمهارات وأدوات التميّز الاحترافي.