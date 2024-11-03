الامارات | منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، علم الدولة على سارية قصر الوطن، احتفاء بـ"يوم العلم" الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، يتم فيها تجديد العهد والولاء للوطن، ورفع العلم عالياً في سماء الوطن.

وقال سموه، إن هذا اليوم يتجاوز كونه مجرد احتفال، فهو تعبير عن وحدة الصف وروح الانتماء التي تجمع أبناء الإمارات.

وأضاف سموه: "هذه المناسبة تعزز القيم الوطنية، وتؤكد أهمية التلاحم والتكاتف لرفعة الوطن" مؤكداً على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لتعزيز مكانة الوطن ورفعة شأنه، لتظل راية الإمارات رمزاً للعزة والفخر، داعياً الله، عز وجل، أن يحفظ الإمارات وشعبها، وأن يديم نعم الخير والأمن والازدهار.

حضر مراسم رفع العلم، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسِّس، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة والجهات التابعة لسمو رئيس ديوان الرئاسة.