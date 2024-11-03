الامارات | حمدان بن محمد: زايد قهر المستحيل وأسس دولة كان هو والد شعبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استذكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ذكرى رحيله، مؤكداً أنه حاضر معنا في كل إنجاز إماراتي.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله زايد الخير مؤسس اتحادنا.. وباني دولتنا، في هذه الأيام وفي كل يوم نستذكر قائداً قهر المستحيل وأسس دولة كان هو والد شعبها. نهج زايد وسيرته حيّان يسكنان القلوب والعقول.. زايد حاضر معنا في كل إنجاز إماراتي.. زايد حاضر في مشاريع خير ونماء في مشارق الأرض ومغاربها».

كما نشر سموه مقطع فيديو تضمن بيتاً من الشعر، بصوت سموه، أعرب فيه عن الفخر بحكمة الشيخ زايد، طيب الله ثراه.