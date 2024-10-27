الامارات | غداً .. طقس صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب أقصى شمال الدولة قد تكون ركامية، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 22:33، والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:58.

أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:50 والمد الثاني عند الساعة 07:39، والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً.