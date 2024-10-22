الامارات | فتح التسجيل الإلكتروني للمشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام 2024، اليوم، فتح باب التسجيل الإلكتروني للزوّار وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتشهد الدورة الثالثة من الكونغرس، مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الإعلام والأوساط الأكاديمية وصناعة المحتوى.

ويتضمن برنامج الكونغرس، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، مشاركة متحدثين بارزين في جلسات نقاشية تفاعلية تناقش تطوير مستقبل قطاع الإعلام، وأفضل الممارسات العالمية، والموضوعات والقضايا الرئيسة لاسيما دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأكد مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، رئيس اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام 2024، الدكتور جمال الكعبي، أن الكونغرس أصبح منصة نموذجية مُلهمة، تعزز الحوار وتبادل الآراء والتجارب التي تسهم في تشكيل مستقبل الإعلام، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة، وتساعد على استكشاف الفرص الجيدة التي يتيحها هذا القطاع، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المتبعة في صناعة الإعلام، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لهذه الصناعة.