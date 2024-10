الامارات | تحت رعاية حمدان بن محمد.. انطلاق "تحدي دبي للياقة" بنسخته الـ 8 السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية حمدان بن محمد.. انطلاق "تحدي دبي للياقة" بنسخته الـ 8 السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سموه في العام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

ويتيح تحدي دبي للياقة، فرصة لتبني مفهوم يركز على اللياقة وتدعم رؤية دبي في أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم. وستتاح فعاليات التحدي أمام الجميع مجاناً حيث ستتحول دبي إلى وجهة رياضية مفضلة يمارس فيها سكانها وزوارها النشاط البدني لمدة 30 يوماً ضمن أجواء مجتمعية حماسية تُلهم الجميع ليحققوا أهدافهم ضمن تحدي 30 × 30، وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد 24 نوفمبر.

ويهدف التحدي إلى توفير شهر استثنائي من الأنشطة الرياضية المجانية للجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى لياقتهم. وسيكون المشاركون هذا العام على موعد مع مجموعة موسّعة من خيارات التمارين في قرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تحديات عالمية تدفعهم لتحسين أدائهم وقدراتهم. كما تشمل الفعاليات مجموعة مبتكرة من حصص اللياقة البدنية، إلى جانب فعاليات لا مثيل لها في مختلف أرجاء المدينة تهدف إلى إلهام الجميع وتحفيزهم على الحركة والنشاط.

ومن ضمن تلك الفعاليات "تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي. ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل الآن في هذا الحدث الضخم، حيث سيتم تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار كبير للجري من خلال مساري تحدي 10 كم و5 كم، والذي يعتبر مناسباً لجميع مستويات اللياقة. ويعد هذا التحدي المميز ختام فعاليات تحدي دبي للياقة 2024.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يتجاوز تحدي دبي للياقة مفهوم ممارسة التمارين الرياضية يومياً لمدة 30 دقيقة؛ فهو يهدف إلى إلهام الأفراد لتحقيق أسلوب حياة صحي ومستدام. نتطلع إلى أن يحقق تحدي هذا العام إنجازات جديدة، مما يسهم في الوصول إلى هدفنا نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطاً. وفي كل عام، تتحول دبي إلى وجهة رياضية مميزة لسكانها وزوارها، حيث يجمعهم الحماس والإرادة القوية لتحقيق إنجازات جديدة في مسيرتهم نحو اللياقة البدنية. تشجع هذه المبادرة الجميع من أفراد وعائلات ومجتمعات، على تجاوز الحدود واكتشاف شغف جديد وإعادة تعريف مفهوم الحياة النشطة. تهدف مهمتنا إلى ضمان حصول كل شخص، بغض النظر عن عمره وقدراته، على الفرص التي تعزز الصحة والسعادة والإحساس بالنجاح. نتطلع إلى أن يحقق تحدي هذا العام إنجازات جديدة تقربنا من هدفنا نحو تعزيز مكانة دبي المدينة الأكثر حيوية وصحة والوجهة الرياضية المميزة لسكانها وزوارها ".

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "منذ انطلاقه في العام 2017، أحدث تحدي دبي للياقة تأثيراً كبيراً في حياة ملايين الأشخاص، من خلال تشجيعهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وفي كل دورة، تنبض دبي بالطاقة والحيوية بصورة استثنائية، حيث يجتمع الناس من مختلف شرائح المجتمع حول هدف مشترك وهو ما جعل اللياقة أولوية يومية. يهدف تحدي دبي للياقة هذا العام إلى التركيز أكثر على المجتمع من خلال مجموعة واسعة من التجارب الرياضية والفعاليات المصممة لجمع العائلات والأصدقاء والزملاء ليمارسوا التمارين الرياضية لحياة أكثر صحة ورفاهية. ونحن نتطلع لرؤية المدينة تتوحد مرة أخرى في تجربة حافلة بالحركة والجهد والإلهام".

ويمكن التسجيل عبر الرابط www.dubaifitnesschallenge.com للانضمام إلى التحدي على مدار شهر حافل بأجواء الحيوية والتعاون والتجارب المشتركة. وينتظر محبو المشي والعدائين وراكبو الدراجات واليوغا وعشاق الصالات الرياضية والمبتدئون في رحلة اللياقة 30 يوماً من الفرص الرياضية المجانية والمتاحة للجميع. ولتعزيز الحافز، يمكن للمشاركين التسجيل اليوم للحصول على فرصة للفوز بتذاكر سفر من طيران الإمارات لتوجيه دعوة لشخصين لزيارة دبي، وتعتبر الدعوة تجربة لا تُنسى تشمل الإقامة في فندق والمشاركة في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي.

قرى اللياقة البدنية

وتتوزع قرى اللياقة البدنية بين 3 مناطق مختلفة في دبي حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من المشاركين وعشاق النشاط البدني، حيث تقدم ثلاث قرى لياقة بدنية مجانية 30 × 30 في كايت بيتش، وحديقة الورقاء، وحديقة زعبيل مجموعة واسعة من الأنشطة والحصص والفعاليات الرياضية وغيرها الكثير. حيث تعتبر تلك القرى مراكز مهمة للنشاط الرياضي، وتضفي أجواءً مفعمة بالحيوية، وتشجع على المشاركة، وتعزز التواصل المجتمعي.

وتعتبر قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة 30 × 30 للياقة، وجهة رائعة تجمع بين اللياقة البدنية والأجواء الحماسية. حيث تقدم القرية مجموعة متنوعة من الأنشطة لجميع الأعمار ومستويات اللياقة، تتضمن العديد من الرياضات ومناطق التمارين وحصص للأطفال ومسرح اتصالات من &e الرئيسي.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات، مثل الجمباز والملاكمة وكرة الطائرة الشاطئية والرياضات المائية، مما يجعلها مكاناً مثالياً لممارسة الرياضة والشعور بالحيوية. بالإضافة إلى المناطق المخصصة للعائلات، ومنطقة للياقة البدنية، وحديقة الألعاب المائية، يوفر شاطئ كايت بيتش البيئة المثالية للراغبين بتعزيز لياقتهم البدنية ضمن أجواء مليئة بالنشاط والحيوية. تستقبل القرية زوارها أيام الأسبوع من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً للمدارس، ومن 3 عصراً حتى 11 مساء للجمهور، ومن 7 صباحاً حتى 11 مساء في عطلة نهاية الأسبوع. وليست هذه القرية الرياضية مجرد مساحة للتدريب، بل فرصة للتواصل، والاستمتاع بالأنشطة، وتحقيق أهداف التحدي 30 × 30.

أما قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل، وهي وجهة مثالية للقيام بتجربة رائعة في عالم الجري وركوب الدراجات. تتميز هذه المساحة بتنوع مناطق اللياقة المصممة لتلبية جميع القدرات، بما في ذلك منطقة كريكيت جديدة، ونادي للجري، ومنطقة الدراجات، وملعب كرة سلة 3 بـ3، ومنطقة لياقة الأطفال، مما يجعلها المكان المناسب للنشاطات الخارجية. تتوفر العديد من الفرص للياقة البدنية والأجواء السعيدة واللحظات التي تستحق التصوير، بالإضافة إلى جلسات عروض الأداء وحصص اللياقة التي يستضيفها المسرح الرئيسي.

وتمثل قرية اللياقة البدنية 30×30 في حديقة زعبيل احتفالية بالصحة والمجتمع لهواة وعشاق اللياقة البدنية. كما تعد القرية المركز الرئيسي لتسليم بطاقات المشاركة في فعاليات مثل تحدي دبي للدراجات الهوائية وتحدي دبي للجري، حيث تفتح أبوابها من الإثنين حتى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من منتصف النهار حتى منتصف الليل لتسليم بطاقات المشاركة فقط. ويمكن للزوار المشاركة في أنشطة القرية واستلام بطاقات المشاركة في الفعاليات المشاركين فيها من 4 عصراً. وتقيم القرية يوم السبت مجموعة واسعة من الفعاليات بما فيها الأنشطة الرياضية اليومية المعتادة، وتستقبل الزوار من 8 صباحاً حتى منتصف الليل، ويوم الأحد من 8 صباحاً حتى 11 ليلاً، حيث يمكنهم أيضاً استلام بطاقات المشاركة طوال اليوم.

وتقع قرية هيئة الطرق والمواصلات 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء، وتقدم تجربة لياقة ممتعة ومليئة بالطاقة لجميع الأعمار والمستويات. ويوجد مركز الدراجات في قلب القرية، ويضم 75 دراجة مع فنيين متواجدين لضمان أن يستمتع الجميع بتجربة مريحة. بالإضافة إلى ذلك، يضيف نادي الجري الجديد، مع مناطق مخصصة للأطفال والنساء ومحبي كرة القدم، تنوعاً مميزاً ويتيح للجميع الاستمتاع بالنشاط الذي يناسبهم. وتتراوح الأنشطة من ملاعب للأطفال تخضع للإشراف إلى مناطق رياضية متنوعة توفر تجربة مليئة بالنشاط، حيث تشمل تلك المناطق أنشطة مثل ركوب الدراجات وكرة القدم والتنس وكرة السلة، مما يجعل الجميع في حالة نشاط دائم. وتستقبل القرية زوارها من الأحد حتى الخميس من 4 عصراً حتى 11 مساءً، ومن الجمعة حتى السبت من 4 عصراً حتى 11:30 ليلاً. لذا، تعد القرية المكان المثالي للنشاط، والبقاء في حالة لياقة، وخلق ذكريات دائمة.

تحدي دبي للتجديف

وتنطلق الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم السبت 2 نوفمبر. ويعد هذا الحدث مناسباً للجميع من جميع المستويات، وينقسم تحدي التجديف إلى جلسات للكبار لمدة 45 دقيقة وأخرى للعائلات لمدة 30 دقيقة، ضمن أجواء مذهلة وسط المناظر الخلابة لجبال حتا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للراغبين في استكشاف جمال مياه حتا الصافية وإضافة لمسة جديدة لمغامرتهم المائية، الاستفادة من جلسات التجديف المجانية بالكاياك لمدة ساعة واحدة، وهي من الفعاليات الجديدة لهذا العام ومتوفرة حسب أسبقية التسجيل لجميع المشاركين المسجلين. سيجمع التحدي الجماعي مجتمع الجدّافين معاً، مما يتيح للمشاركين التعاون مع زملائهم من راكبي الأمواج في تجربة حيوية تعكس روح اللياقة البدنية والعمل الجماعي.

ويمكن التسجيل الآن عبر www.dubaifitnesschallenge.com والاطلاع على مزيد من المعلومات حول الفعاليات في حتا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويعتبر هذا التحدي فرصة للاستمتاع بالمياه الهادئة في حتا والشعور بالأجواء المريحة مع الطبيعة من خلال قضاء تجربة فريدة في رياضة التجديف على الألواح.

تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد:

وتنطلق النسخة الخامسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد يوم الأحد 10 نوفمبر، حيث توفر فرصة رائعة لاستكشاف دبي بطريقة مبتكرة، بغض النظر عن العمر أو مستوى مهارات ركوب الدراجات. ويتضمن التحدي مسارات تناسب الجميع؛ حيث يمكن اختيار مسار 4 كم المناسب للعائلات في داون تاون دبي أو مسار 12 كم على امتداد شارع الشيخ زايد. وتتوفر خمس نقاط انطلاق تقع في متحف المستقبل، والسطوة، وكوكا كولا أرينا، والخليج التجاري، وشارع المركز المالي. ويوفر كل مسار منظوراً فريداً لمشاهدة معالم دبي الرائعة والشهيرة مثل: برج خليفة ومتحف المستقبل ودبي أوبرا.

ويمكن للدراجين من ذوي الخبرة الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً تجربة جولات السرعة الجديدة في تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد من 5 صباحاً حتى 6 صباحاً على المسار الذي يبلغ طوله 12 كم، مما يتيح لهم فرصة فريدة لتجربة ركوب الدراجات بسرعات عالية على شارع الشيخ زايد. وللمشاركة، ينبغي الحفاظ على سرعة ما يقارب 30 كم في الساعة، وركوب دراجة قادرة على تحمل هذه السرعة، بالإضافة إلى خبرة في ركوب الدراجات من طراز بيلوتون، واتباع تعليمات مشرفي تحدي دبي للدراجات الهوائية.

ويمكن التسجيل عبر www.dubairide.com للاستعداد لرحلة لا تُنسى عبر شوارع دبي ومعالمها الشهيرة.

تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي:

وتستعد دبي لاستقبال الدورة السادسة من تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، والذي سينطلق من شارع الشيخ زايد يوم الأحد 24 نوفمبر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة 2024. وسيكون جميع العدائين وممارسي النشاط البدني من مختلف المستويات والقدرات مدعوين لتحدي أنفسهم في هذا السباق. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مختلفين، حيث ينطلق كلاهما من شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل، وستكون هناك مناطق خاصة بالعروض الموسيقية الحيّة، مما يضفي أجواءً حيوية على الحدث ويحول السباق إلى احتفالية شاملة باللياقة البدنية. وللراغبين في تحدي أنفسهم، يمكنهم المشاركة في مسار 10 كيلومترات الذي يمر عبر أشهر معالم دبي، وينتهي عند مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي بالقرب من أبراج الإمارات.

كما يمكن للمشاركين الاستمتاع بجولة مريحة لمسافة 5 كيلومترات مع الأصدقاء والعائلة، مع فرصة مشاهدة معالم وسط مدينة دبي، حيث تنتهي هذه الجولة بالقرب من سوق البحار في دبي مول في منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. ويعتبر تحدي دبي للجري فرصة رائعة تجعل عطلة نهاية الأسبوع مميزة لجميع المشاركين من الباحثين عن تحقيق إنجازات شخصية جديدة أو الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

ويمكن للمشاركين استلام بطاقات المشاركة من قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل، والتسجيل عبر https://www.dubairun.com للمشاركة في ختام تحدي دبي للياقة في مجالات الصحة واللياقة البدنية والمجتمع.

25 مركزاً مجتمعياً

ويقدم 25 مركزاً مجتمعياً منتشراً في جميع أنحاء المدينة فرصاً رياضية مشوقة، حيث تهدف هذه المراكز إلى توفير أنشطة يومية وجلسات تمارين مجانية، مما يسهل على جميع أفراد الأسرة تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. تغطي تلك المراكز جميع مناطق دبي، مما يسهل على الجميع الانطلاق في مسيرتهم نحو الصحة واللياقة.

وهذه المراكز هي مركز لياقة أكاديمية صيد الأسماك، ومركز لياقة بلوواترز ، ومركز لياقة حي دبي للتصميم، ومركز لياقة سيتي ووك، ومركز لياقة دانوب سبورت وورلد، ومركز لياقة غيت أفينيو ، ومركز لياقة مدينة دبي الإعلامية، ومركز لياقة مبادرة القافلة الرياضية، ومركز لياقة حديقة دبي الرقمية، ومركز لياقة مدينة إكسبو دبي، ومركز لياقة القرية العالمية، ومركز لياقة (Golf is Good) "جولف إز جود"، ومركز لياقة حتا وادي هب، ومركز لياقة أبراج بحيرات الجميرا، ومركز لياقة مراسي بي آند أو، ومركز لياقة ذا بييتش، جي بي آر ، ومركز لياقة تلال الغاف، ومراكز لياقة تاون سكوير، ومركز لياقة "رايب ماركت"، ومركز لياقة وصل 1 ، ومركز لياقة حديقة وصل الخضراء ، ومركز لياقة وصل بورت فيو، ومركز لياقة وصل فيليج، ومركز لياقة نادي زعبيل للسيدات، ومركز لياقة المدينة المستدامة

تطبيقات صحية

ولدعم تحدي دبي للياقة الذي يحتفي باللياقة البدنية والصحة على مدار شهر كامل، ستقدم العديد من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية عروضاً خاصة وأنشطة ليبقى الجميع في حالة نشاط دائم وتحقيق أهداف 30 × 30. حيث يمكن للمشاركين اختيار التطبيق المثالي لصحتهم ولياقتهم والذي يناسب رحلتهم في التحدي، وتشمل تلك التطبيقات خيارات كثيرة للتدريب الشخصي وتحدي الشركات. ومن بين تلك التطبيقات: "ووب" (Whoop)، "تكنوجيم آب" (Technogym App)، "ألو موفز" (Alo Moves)، "أسيكس رن كيبير" (ASICS Runkeeper)، "بيتر مي" (BetterMe)، "كور دايركشن" (CoreDirection)، "فيتزي" (Fitze)، "غارمين فيتنس فيستفال" (Garmin Fitness Festival)، هابيير (Happier)، "تطبيق هواوي للصحة" (HUAWEI Health App)، "إل في إل ويلبينج" (LVL Wellbeing)، "ريبوك فيتنس" (Reebok Fitness)، "ستيبي" (STEPPI)، "تطبيق ذا بودي كوتش بواسطة جو ويكس (The Body Coach App by Joe Wicks)، "في وول" (VIWELL)، ويلبيز (Wellbees)، و"يور فيتنس كوتش" (Your Fitness Coach).

علامات تجارية عالمية

وستدعم مجموعة من العلامات التجارية العالمية تحدي دبي للياقة، وستقوم بتنظيم فعاليات محددة، ومن بينها: أديداس، أنتا، أسيكس، ليس ميلز، جيم شراك، لولو ليمون، ماي بروتين، نيو بالانس، نايكي، بوما، ريال مدريد، وسكتشر.

فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة

وبإمكان المشاركين في تحدي دبي للياقة الاستمتاع بجدول فعاليات مميز على مدار 30 يوماً، إلى جانب ثلاث قرى للياقة البدنية، و25 مركزاً مجتمعياً، والعديد من الفعاليات المجتمعية الضخمة. ويتضمن الجدول معرض دبي أكتيف في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي من 25 حتى 27 أكتوبر، حيث سيتم عرض أحدث الاتجاهات والمسابقات. وسيحظى المشاركون بفرصة التدرب مع مدربين مشهورين مثل كايلا إيتسينس وليانا ديب. كما سينطلق نصف ماراثون 500 بلس في 27 أكتوبر من مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي ويتضمن مسارات رائعة في وسط مدينة دبي.

وبالنسبة للراغبين في رفع الوعي حول السرطان وإحداث فرق إيجابي، يمكنهم المشاركة في تحدي ركوب الدراجات أو المشي أو الاثنين معاً يوم 26 أكتوبر في مسار دبي بايك، شارع الميدان. ويمكن للمشاركين الاستمتاع بالأنشطة المرافقة والتي تتضمن الفحوصات الصحية، والفعاليات الترفيهية، ومنطقة للأطفال.

كأس دبي للبادل

وتنطلق بطولة كأس دبي للبادل في أماكن مختلفة في المدينة خلال تحدي دبي للياقة اعتبارا من 26 أكتوبر، حيث ستشهد هذه البطولة المفعمة بالإثارة ثماني بطولات مجتمعية تهدف إلى إشراك اللاعبين من جميع مستويات المهارة في أجواء من روح الرياضة والمنافسة. ويمكنكم مشاهدة مباريات استعراضية - والأهم من ذلك، الانضمام إلى البطولات حيث سيتنافس لاعبو البادل من جميع أنحاء الإمارات. وستتبع البطولة نظام خروج المغلوب حيث سينتقل الفائزون إلى الجولة التالية حتى النهائيات.

كرة السلة

ولعشاق كرة السلة، يواجه فريق دبي لكرة السلة في أول مباراة له في هذا الموسم فريق كرفينا زفيزدا الصربي في كوكا كولا أرينا، يومي 1 و15 نوفمبر، حيث تعتبر هذه المواجهة أول مشاركة للفريق في المباريات الدولية.

ويمكن لعشاق الرياضة متابعة مباراة نادي دبي لكرة السلة مع KRKA، أحد أبرز أندية كرة السلة في سلوفينيا، في صالة كوكا كولا أرينا في 17 نوفمبر، حيث تعد لحظة مهمة لأول ظهور للنادي الرياضي الدولي في دبي.

سباق دبي لجري السيدات

وينطلق سباق دبي لجري السيدات من جديد يوم 3 نوفمبر في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، وذلك للاحتفاء بتمكين النساء من خلال سباق مفعم بالحيوية يجمع المشاركات من جميع أنحاء العالم. كما يستضيف استاد سوق دبي الحرّة للتنس بطولة "بريميير بادل P1 دبي" خلال الفترة من 3 حتى 10 نوفمبر المقبل. وستشهد هذه الفعالية المرموقة مشاركة 320 لاعباً متميزاً يتنافسون على جائزة تبلغ قيمتها 1.8 مليون درهم، مما يضمن أسبوعاً حافلاً بالمباريات المشوقة والفعاليات الترفيهية.

البيسبول والجولف

أما عشاق البيسبول، فموعدهم مع بطولة بيسبول يونايتد كلاسيك العربية من 7 حتى 10 نوفمبر، حيث يشارك فيها تسع دول ضمن مباريات حماسية في العديد من معالم دبي الشهيرة. كما يمكن للمشاركين الانضمام إلى سباق ترايثلون في مسبح "أورا سكاي بول" يوم 9 نوفمبر المقبل، والذي يوفر تجربة فريدة في أعلى بركة سباحة في العالم. وبالنسبة لعشاق الجولف، تنتظرهم أروع المنافسات في بطولة دي بي ورلد للغولف والتي ستقام من 14 حتى 17 نوفمبر في ملعب عقارات جميرا للغولف، حيث سيتنافس أفضل 50 لاعب جولف على لقب الموسم. كما يمكن المشاركة في منافسات "Turf Games" من 15 حتى 16 نوفمبر، والتي تتنافس فيها فرق مؤلفة من مجموعات وتتطلب منافساتها مستوى عالٍ من القوة والتحمل.

ترايثلون دبي

ومن أبرز التحديات الرياضية ضمن جدول فعاليات تحدي دبي للياقة سباق "ترايثلون دبي تي 100" من 15 حتى 17 نوفمبر، حيث يشمل السباق السباحة لمسافة 2 كم، وتحدي الدراجات الهوائية في الصحراء لمسافة 80 كم، والجري لمسافة 18 كم في المدينة. كما يتضمن الجدول "سباق تي 100 سبرينت" في 15 نوفمبر، وهو سباق أقصر ويضم عدة تحديات هي السباحة لمسافة 0.75 كم، وتحدي الدراجات الهوائية لمسافة 20 كم، والجري لمسافة 5 كم على الطرق المغلقة في دبي. كما يمكن للمشاركين الاستمتاع بـ "سباق الموسيقى" في 16 نوفمبر، والذي يُعدّ جزءاً من سباق"ترايثلون دبي تي 10".

ويعتبر سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار من أجمل المنافسات، ويشارك فيه أفضل الرياضيين في العالم ضمن أجواء تنافسية ممتعة، باستخدام قوارب الكاتاماران F50 المزودة بأحدث التقنيات، ما يضيف جمالاً وإثارة للسباق مع معالم دبي الرائعة.

وللراغبين في دعم المبادرات المحلية، يمكنهم المشاركة في سباق سباركل للدراجات الهوائية يوم 15 نوفمبر، الذي يعود ريعه لدعم مشاريع مؤسسة سباركل في مالاوي، أو الانضمام إلى سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني يوم 17 نوفمبر، والذي يعزز روح التكافل من خلال جولة ممتعة وسباقات لجميع المستويات.

ويختتم شهر التحدي فعالياته الداعمة للمبادرات المحلية بـسوق رايب المجتمعي للجري، حيث يستقبل المشاركين من جميع المستويات. وستقام سلسلة من السباقات كل بضعة أسابيع اعتباراً من 17 نوفمبر. وبعد المنافسة، بوسع المشاركين التجول بين أكشاك العلامات التجارية المحلية المتنوعة، أو الاسترخاء لتناول فنجان من القهوة ووجبة الإفطار في سوق البازار في نهاية الأسبوع.

مؤتمرات وفعاليات

تشهد الدورة الحالية من تحدي دبي للياقة مشاركة غير مسبوقة من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية اختارت تنظيم مؤتمراتها وفعالياتها خلال فترة التحدي وذلك في ضوء التطورات والمبادرات في مجال الرياضة واللياقة البدنية ومنها الأساليب الجديدة والمبتكرة في تحسين الأداء البدني والصحة، والاتجاهات الحديثة في عالم اللياقة، والابتكارات في مجال الطلب الذي يدعم الرياضيين والمبادرات لجعل الأنشطة الرياضية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

كما يستقطب تحدي دبي للياقة 2024 أصحاب قرار عالميين لمناقشة القضايا والفرص الأكثر أهمية في عالم الرياضة، ومن بين الفعاليات المرتقبة: المؤتمر العالمي للطب الرياضي التابع للاتحاد الدولي للطب الرياضي من 24 حتى 27 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، ومنتدى الرؤساء التنفيذيين لشركات اللياقة البدنية في الشرق الأوسط يوم 25 أكتوبر في مدينة إكسبو دبي، ومؤتمر دبي للاستدامة في الرياضة يوم 6 نوفمبر في المدينة المستدامة، وقمة فوربس للسياحة الطبية والعافية في الشرق الأوسط من 23 حتى 24 نوفمبر في فندق جميرا بيتش، وقمة "تأثير الرياضة" من 4 حتى 5 ديسمبر في منتجع أتلانتس النخلة.

حصص لياقة وعروض

وبإمكان المشاركين خلال تحدي دبي للياقة الاستفادة من الآلاف من حصص اللياقة المتنوعة، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المشوقة. بالإضافة إلى عروض مميزة في المتاجر، ومراكز اللياقة، والصالات الرياضية، والفنادق، والمعالم الترفيهية على مدار 30 يوماً لتعزيز تجربة اللياقة البدنية.

شركاء رئيسيون

وتطلق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، سيتيماستركارد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات من &e، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، ووب، شمال - كايت بيتش؛ وأيضا هناك الشركاء الرسميون: غرف دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وصيدلية سوبر كير؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ إلى جانب الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.