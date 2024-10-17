الامارات | إشارات مرور ذكية تميّز المركبات والمشاة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إدخال نظام الجيل الجديد للتحكم في الإشارات الضوئية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويستطيع تمييز المركبات ومستخدمي الطريق على التقاطعات وقراءتها بطريقة ذكية، كما يتيح الأولوية لبعض الفئات في العبور، سواء المشاة أو الحافلات أو سيارات الإسعاف.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد آل علي، على هامش معرض جيتكس، أمس، بأن الهيئة تعمل على تطوير نظام الإشارات المرورية الضوئية من الجيل الحالي إلى الجيل الجديد المستقبلي من نظام الإشارات «UTCUX «refusion، وهو نظام الجيل الجديد للتحكم بالإشارات الضوئية الذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية، كما يدعم وسائل النقل متعددة الوسائط، وكل مستخدمي الطرق على التقاطعات، كالمشاة والدراجات النارية ووسائل النقل العام، بحيث يتعرّف إليهم ويعطي أولوية للفئات في العبور بعد قراءتها بطريقة ذكية.

وأضاف آل علي لـ«الإمارات اليوم»، أن النظام يدعم أيضاً تقنيات التفاعل المشترك، وهو الربط بين المركبات والبنية التحتية، بحيث يكون متصلاً مع المركبة، كما يدعم نظام التوأمة الرقمية بحيث يمكن إجراء اختبارات للتغييرات المرورية، من خلال النظام وكأنها على أرض الواقع قبل تنفيذها فعلياً، وهذه الاختبارات تسمى «التوأمة الرقمية».

وأكد أن النظام الجديد يتوقع الحركة المرورية المستقبلية بشكل آني، وبعد ذلك يتخذ إجراءات استباقية حسب الحاجة، ومن ثم تحسين زمن الرحلة على التقاطع، لافتاً إلى أن هذا النظام متوافر حالياً لكن بشكله المعتاد، لكن هذه المنظومة تجعله أكثر تقدماً، بحيث يشتمل على حساسات ذكية ترصد الحافلات وتعطيها الأولوية، وكذلك المشاة في حال وجودهم، فالنظام الحالي يحسب المركبات باعتبارها سيارات، لكن النظام الجديد يمكنه التمييز بين نوعية السيارات والحافلات، وكذلك الأشخاص.

وقال: «إن النظام المطبق حالياً غير متصل، لكن النظام الجديد متصل، فالمعلومات الخاصة بالإشارة يمكن ربطها بالسيارة، بحيث يمكن للسائق في المستقبل معرفة متى ستفتح الإشارة من داخل سيارته، كما يمكنه أيضاً معرفة أولويات العبور، وما إذا كانت الإشارة سلسة أم يجب تغيير المسار».

وأضاف آل علي: «النظام حالياً قيد التطوير، وسيتم تبديل الإشارات بشكل تدريجي بحيث تكون جاهزة في كل مناطق دبي بنسبة 100% بنهاية العام المقبل، فيما سنقوم بإضافة الحساسات على التقاطعات المهمة بعد اختيارها بعناية»، كاشفاً أن دبي تضم حالياً 600 تقاطع بمختلف أنحاء الإمارة، وجميعها تم ربطها بمركز التحكم بنسبة 100%، فيما سيتم ربط الإشارات الجديدة دون تدخل بشري.

محمد آل علي:

. النظام حالياً قيد التطوير، وسيتم تبديل الإشارات بشكل تدريجي في كل مناطق دبي بنسبة 100% نهاية عام 2025.