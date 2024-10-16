الامارات | «الاقتصاد والسياحة بدبي» تكشف عن حلول رقمية لتسهيل رحلة المستثمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الأدوات الرقمية المتطورة، بهدف الارتقاء برحلة المستثمر في دبي، وذلك خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2024».

وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأن هذه المبادرة الاستراتيجية تُعدُّ عنصراً رئيساً ضمن منصة «استثمر في دبي»، ومن شأنها تعزيز سهولة مزاولة الأعمال من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.

وتم تصميم هذه المبادرة بهدف تسهيل رحلة المستثمر، حيث تضم منصة متطورة لإدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب أدوات تواصل، بما فيها برنامج محادثة آلية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومركز اتصال افتراضي، ونظام إدارة المعرفة الرقمية. وتتوافر تلك الأدوات باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يسهل استخدام الواجهات، فيما ستسهم في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في دخول عالم الأعمال في دبي.

وتنسجم المبادرة مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية «D33»، المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

كما تدعم الأولويات الرئيسة للأجندة المتمثلة في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال الابتكار، واعتماد التقنيات الرقمية، إضافة إلى تحويل دبي إلى مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين.

وتسلّط مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري الضوء خلال مشاركتها في المعرض على أداة القنوات المتعددة الجديدة، التي تتيح للمستثمرين فرصة الوصول بسهولة إلى خدمات الدعم، حيث يمكنهم التواصل عبر برنامج المحادثة الآلية المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو العملاء المباشرين أو مركز اتصال الفيديو، ما يضمن لهم الحصول على الدعم الكامل خلال جميع مراحل عملية الترخيص، بدءاً من المرحلة الأولى إلى ما بعد الحصول عليها، وهو ما يؤدي إلى تسريع وقت الاستجابة، وتحسين رضا العملاء، وتعزيز الكفاءة والفاعلية.

وتمثّل منصة إدارة علاقات المستثمرين المركزية جزءاً أساسياً من هذه المبادرة، حيث تتولى إدارة استفسارات العملاء، والفرص، والشكاوى، إضافة إلى توفير نظام موحّد للتواصل وتتبع تفاعلات المستثمرين. ويتم جمع المعلومات من خلال مركز الاتصال أو بوابة إلكترونية لـ«استثمر في دبي» أو مراكز الخدمات، والتي تُستخدم لتحسين خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وإدارتها بفاعلية أكبر، ما يضمن تقديم رحلة مستثمر أكثر تخصيصاً وكفاءة.

وقالت مدير إدارة بيانات الأعمال لدى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، سلوى العديدي: «تتماشى هذه المبادرة الرقمية المبتكرة مع رؤية القيادة الرشيدة، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والتي من شأنها الإسهام في إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المستثمرين».

وأضافت أن «المبادرة تعتمد أحدث التقنيات للارتقاء برحلة المستثمر، وترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال الابتكار»، مؤكدة التزام المؤسسة بمواصلة الارتقاء بالمعايير في مجال الاستثمار من خلال اعتماد هذه الأنظمة المتطورة، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان محافظة دبي على مكانتها وجهة عالمية لمزاولة الأعمال، توفر بيئة مستدامة ومميزة للشركات.