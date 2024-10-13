حمدان المزروعي: توفير الاحتياجات الضرورية من المواد الإغاثية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى جميع الدول والمجتمعات والشعوب المُحتاجة، إنما هي مواصلةٌ لنتاجِ غرس طيب في العمل الإنساني أرسى دعائمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتسيرُ على هذا النهج الراسخ والثابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات دائمة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتطرق معاليه إلى الدور الإنساني العالمي الرائد الذي يضطلع به مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وإشراف سموه على حملة الإغاثة الوطنية تحت شعار «الإمارات معك يا لبنان»، كحملة مجتمعية وجماهيرية