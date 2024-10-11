الامارات | محمد بن راشد يوجّه بمساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمساعدته على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

ويستفيد من المساعدات العاجلة التي تقدمها المؤسسة 250 ألف شخص في لبنان، ويتم توزيعها على المستحقين بالتعاون مع «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة.

وتجسّد هذه المساعدات العاجلة للشعب اللبناني النهج الراسخ لدولة الإمارات، وحرص قيادتها منذ فجر التأسيس على تقديم الدعم غير المحدود للأشقاء العرب، انطلاقاً من ثوابتها الإنسانية ومسؤوليتها القومية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني الشقيق يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، وتسخير الإمكانات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في مختلف الظروف.

وقال القرقاوي: «إن الدعم الجديد المقدم للأشقاء في لبنان عن طريق مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) وبالتعاون مع (برنامج الأغذية العالمي)، يشكل استمراراً لمواقف دولة الإمارات الخيّرة وسعيها لإطلاق المبادرات الهادفة إلى مساندة الشعوب العربية التي تواجه أزمات وتحديات إنسانية ومعيشية»، مشيراً إلى أن مؤسسة المبادرات مستمرة في بذل الجهود وتطوير برامجها وأدواتها وشراكاتها لتنفيذ رؤى قيادة الإمارات في مدّ يد العون إلى جميع الأشقاء.

محمد القرقاوي:

. الدعم الجديد للأشقاء في لبنان يشكل استمراراً لمواقف الإمارات الخيّرة وسعيها لإطلاق المبادرات الهادفة إلى مساندة الشعوب العربية.

. 250 ألف شخص في لبنان يستفيدون من المساعدات العاجلة.

. مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعاون مع «برنامج الأغذية العالمي» لتوزيع المساعدات على المستحقين.

. دعم الشعب اللبناني يجسّد النهج الراسخ لدولة الإمارات وحرص قيادتها منذ فجر التأسيس على تقديم الدعم غير المحدود للأشقاء العرب.