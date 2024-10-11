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الامارات | رئيس الدولة يهنئ هاتفياً قيس سعيد بإعادة انتخابه رئيساً لتونس

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم. وأعرب سموه عن تطلعه للعمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس لما فيه الخير والنماء لشعبيهما الشقيقين.

من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لصاحب السموّ رئيس الدولة، لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيّبة، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية الإماراتية ـ التونسية، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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