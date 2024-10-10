الامارات | منخفض جوي جنوب بحر العرب الاثنين المقبل ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد أن خرائط الطقس تشير لوجود منخفض جوي جنوب بحر العرب عند السواحل الهندية الغربية ومن المتوقع تعمقه إلى منخفض مداري يتحرك باتجاه وسط بحر العرب يومي 14 و 15 أكتوبر.

علماً أنه تزداد دقة المعلومات عن شدة الحالة ومسارها بعد تكونها. هناك مسارين محتملين للمنخفض المداري المتوقع :

الأول: في اتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب ثم باتجاه السواحل العمانية الوسطى .

الثاني: في اتجاه غرب جنوب غرب إلى وسط بحر العرب ثم باتجاة سقطرى .

وأشار الي أن الحالات المدارية تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة ومفاجأة لذا يقوم المركز بمراقبة الوضع بشكل دائم ويوافيكم بالمستجدات اولاً بأول.

وبالنسبة لحالة الطقس داخل الدولة ذكرت النشرية الجوية للمركز :

من الخميس 10 أكتوبر إلى الإثنين 14 أكتوبر 2024

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.