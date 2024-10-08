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حمدان بن محمد يصل الكويت في مستهل زيارة رسمية

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ابوظبي - سيف اليزيد - وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى الكويت، اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية لدولة الكويت الشقيقة.وكان معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه.

وجاء في الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس:"سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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