تنظمه شرطة أبوظبي.. المؤتمر الدولي لتحديد هوية ضحايا الكوارث يعقد فعالياته في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - تنظِّم القيادة العامة لشرطة أبوظبي «المؤتمر الدولي لتحديد هُوية ضحايا الكوارث»، بالتعاون مع المركز التدريبي الأوروبي لعلوم الطب الشرعي وتحديد هُوية ضحايا الكوارث، خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2024، في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي. المؤتمر يهدف إلى تعزيز السلامة، وضمان الجاهزية للتعامل مع الكوارث في الإمارة.

وأعلنت اللجنة المنظِّمة عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر، الذي سيُعقَد تحت شعار «تعزيز المرونة الدولية في مجال تحديد هُوية ضحايا الكوارث والاستجابة لحوادث المواد الخطرة». ويستعرض المؤتمر 27 ورقة عمل علمية متخصِّصة و7 ورش علمية تخصصية، بمشاركة 24 خبيراً دولياً و16 متحدثاً من الجهات القضائية والمجتمعية والأمنية والصحية في دولة الإمارات.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار اهتمام منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» بتنظيم عمل وإجراءات تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI» بالتنسيق مع الدول الأعضاء حيث تُعدّ دولة الإمارات من خلال شرطة أبوظبي عضواً دائماً في مجموعة عمل تحديد هوية ضحايا الكوارث التابعة لـ«الانتربول».

ويناقش الخبراء الدوليون محاور علمية عدّة على مدى انعقاد المؤتمر، من أبرزها التعاون الإقليمي في تحديد هُوية الضحايا وتقييم المخاطر، ودور النيابة العامة في تحديد هُوية ضحايا الكوارث، وتطوُّر مراحل التعرُّف والاستعراف على ضحايا الكوارث، والجاهزية والاستعداد للتعامل مع المواد الخطِرة، إضافةً إلى محاور علمية متخصِّصة أخرى.

ويوفِّر المؤتمر فرصة للمتخصِّصين من مختلف المؤسَّسات لتبادل الآراء والمعارف، والاستفادة من ورش العمل المتخصِّصة للتعرُّف على أفضل المعارف والخبرات والابتكارات والممارسات، وأحدث التوجُّهات في مجال تحديد هُوية ضحايا الكوارث عالمياً.