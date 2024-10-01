73 ألف خريج وخريجة من جامعة الإمارات منذ انطلاق مسيرتها

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

يمثل احتفال جامعة الإمارات العربية المتحدة بتخريج الدفعة الأولى عام 1982 أحد المناسبات الوطنية البارزة في مسيرة التعليم والتنمية البشرية، حيث شهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في هذا العام، بصحبة إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة، وكرم «طيب الله ثراه» الخريجين والخريجات في مختلف اختصاصاتهم، وبلغ عدد الخريجين في ذلك الوقت 472 طالباً وطالبة، لتبدأ مسيرة ناجحة لرفد قطاعات الدولة بكوادر إماراتية متميزة قادرة على حمل راية الوطن عالية خفاقة في مختلف المجالات وكافة القطاعات، ليتخطى حالياً عدد خريجي الجامعة 73.000 طالب وطالبة، يشغل عدد كبير منهم مناصب مهمة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء البلاد وخارجها.

عام 1976

وتأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1976 بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون أول جامعة وطنية في الدولة، وتطمح إلى أن تكون جامعة بحثية شاملة. يبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة حالياً أكثر من 17.500 طالب إماراتي ودولي. وكونها الجامعة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، فإنها توفر مجموعة متنوعة من برامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا المعتمدة وذات الجودة العالية، حيث تتوزع هذه البرامج على 9 كليات، هي: الإدارة والاقتصاد، والتربية، والهندسة، الزراعة والطب البيطري، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتقنية المعلومات، والقانون، والطب والعلوم الصحية، والعلوم. وباحتوائها على نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين، وحرم جامعي جديد ومتطور، ومجموعة كاملة من الخدمات التي توفر الدعم للطلاب، فإن الجامعة توفر بيئة تعليمية لا مثيل لها في الإمارات العربية المتحدة.

المراكز البحثية

وضمن سعيها لتحقيق مكانة بحثية دولية، تعمل جامعة الإمارات العربية المتحدة مع شركائها في القطاع الصناعي على توفير حلول بحثية للتحديات التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. وقد أنشأت الجامعة عدداً من المراكز البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة والمنطقة، والتي تعنى بالمواضيع ذات الصلة بالقضايا المهمة في دولة الإمارات ودول المنطقة، كمصادر المياه، وعلاج أمراض السرطان. وقد صنفت جامعة الإمارات العربية المتحدة 6 على مستوى الوطن العربي وضمن أفضل 261 جامعة على مستوى العالم. وتتميز جامعة الإمارات بخططها المستمرة في مجال تطوير التعليم وتجويده، بما يخدم متطلبات سوق العمل، ويلبي الاحتياجات من الكوادر الإماراتية المتميزة، ليس على مستوى التواصل داخل الجامعة فحسب، بل أيضاً من خلال استمرار التواصل مع الخريجين بعد التخرج والانخراط في سوق العمل.

جائزة الخريجين

تفخر الجامعة بإنجازات الخريجين من أبناء الجامعة، كما تطمح إلى بناء علاقات قوية ووثيقة معهم، من خلال توفير منصة يستطيعون البقاء من خلالها على اتصال مع بعضهم بعضاً ومع الجامعة، حيث تعتبر الجامعة التواصل مع الخريجين من أولويات جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وضمن هذا التوجه انطلقت فكرة «جائزة خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة» في إطار التوجه نحو توطيد علاقة الجامعة بالخريجين، والحرص على استدامة هذه العلاقة من خلال الاهتمام بالخريجين الفاعلين في المجتمع وتقدير جهودهم وتميزهم. وهي جائزة تهدف إلى تأصيل ثقافة التميز في التعليم العالي، وريادة الأعمال والبحوث، وتعزيز وتشجيع الاتجاهات الفاعلة عن طريق نشر مفهوم التطوير الدائم لخريجي جامعة الإمارات. وتتكون جائزة جامعة الإمارات العربية للخريجين من أربع فئات هي: جائزة خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة في البحوث والابتكار وريادة الأعمال. جائزة خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة في المشاركة المجتمعية. جائزة خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة. حائط الشرف لخريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة. وهي جائزة سنوية تمنح لخريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة المحليين والدوليين، وفقاً لشروط محددة ومتوافقة مع مفاهيم الجودة والتميز.