الامارات | "لايك هوم هوليدي هومز" تحتفي بنجاح دبي كوجهة عالمية للإيجارات قصيرة الأجل وبيوت العطلات وتؤكد على دورها في دعم صناعة السياحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت شركة لايك هوم هوليدي هومز، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة العقارات وإيجار بيوت العطلات في دبي، بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإمارة في قطاع السياحة، والتي تؤكدها أحدث التقارير العالمية.

فقد أظهر تقرير شركة "سكيفت" للأبحاث الشهر الماضي أن دبي احتلت المركز الرابع عالمياً من حيث معدلات الطلب على الإقامات السياحية للإيجارات قصيرة الأجل، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 61% خلال العام الماضي.

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال السيد سعيد الزبيدي، المدير التنفيذي لشركة لايك هوم هوليدي هومز: "نحن في غاية الفخر بالمساهمة في هذا النجاح الكبير الذي حققته دبي. إن تصنيف دبي ضمن أبرز خمس وجهات عالمية للإيجارات قصيرة الأجل و بيوت العطلات يعكس الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة في الإمارة، ويؤكد على جاذبيتها كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار."

وأضاف الزبيدي: "إن النمو الكبير في الطلب على بيوت العطلات في دبي يعكس تزايد تفضيل المسافرين للإقامة في شقق سكنية توفر لهم المزيد من الخصوصية والراحة، خاصة العائلات والمجموعات. ونحن في لايك هوم هوليدي هومز نسعى دائماً لتوفير خيارات متنوعة من الشقق الفاخرة والمجهزة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة."

وأشار الزبيدي إلى أن الشركة تستثمر بشكل كبير في تطوير خدماتها ومنصاتها الرقمية لتسهيل عملية حجز الإقامات وتقديم تجربة عملاء مميزة. كما تعمل الشركة على توسيع محفظتها العقارية لتشمل المزيد من المناطق الحيوية في دبي و الإمارات بشكل عام، وتقديم عروض تنافسية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

وتؤكد هذه النتائج على الدور المحوري الذي تلعبه شركات الإيجارات قصيرة الأجل في دعم قطاع السياحة في دبي، وتساهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار.

في سياق متصل، أطلقت في دبي في 14 سبتمبر الحالي فعاليات الدورة الأولى من "منتدى سكيفت العالمي – الشرق" أول منتدى عالمي متخصص في قطاع السفر والسياحة في المنطقة.

حيث كان الهدف منه تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة، ودعم نمو القطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حضر المؤتمر نخبة من الخبراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، وقد تناول المؤتمر مستقبل قطاع السفر والسياحة بعد الجائحة، ودور التكنولوجيا والاستدامة في تطوير القطاع وجذب الاستثمارات والسياح إلى المنطقة، كما قام بتسليط الضوء على فرص النمو والتحديات التي تواجه القطاع في المنطقة بما فيها تأثير الأحداث العالمية على قطاع السفر و السياحة.

وأكد على تعزيز التعاون الدولي بين الشرق والغرب لتطوير القطاع مع التأكيد على أهمية السياحة المستدامة وحماية البيئة واستكشاف دور التكنولوجيا في تحسين تجربة المسافرين. يهدف المنتدى إلى رسم خارطة طريق لمستقبل قطاع السفر والسياحة في المنطقة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة.

نبذة عن شركة لايك هوم هوليدي هومز:

لايك هوم هوليدي هومز هي شركة رائدة و هي من أكبر الشركات الإماراتية في مجال إدارة العقارات وتأجير بيوت العطلات والإيجارات قصيرة الأجل في دبي، تقدم مجموعة واسعة من الشقق الفاخرة والمجهزة بأحدث التقنيات كما تدير أكثر من 1000 عقار، و نسبة الإشغال فيها تتجاوز ال 90 بالمئة.

تتميز الشركة بسمعتها الطيبة في تقديم خدمات عالية الجودة وتجربة عملاء مميزة، حيث قامت شركة بيوت مؤخراً بتكريم عدد من موظفيها و ذلك بحصولهم على مراتب أولى ضمن برنامج) تروبروكر (TruBroker و الذي أطلقته الشركة مؤخرا و هو نظام تقييم قائم على الجدارة و كفاءة الخدمة المقدمة حيث يسلط الضوء على الأداء الإستثنائي للوسطاء العقاريين في مجالات مختلفة مثل رضا العملاء، سرعة الإستجابة، و دقة الإعلانات العقارية