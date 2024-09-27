الامارات | خالد بن محمد: شهداء الوطن الأبرار مصدر فخر واعتزاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار، نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف عبدالله البلوشي، وعبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي، وأحمد محمد راشد الشحي، الذين تعرضوا لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في منطقة الشوامخ في أبوظبي، وفي منطقتي الرقايب والحميدية في إمارة عجمان، وفي منطقة دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.

وأعرب سموّه لأسر وذوي الشهداء عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، سائلاً المولى تعالى أن ينزلهم منازل الشهداء والصديقين.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن شهداء الوطن الأبرار مصدر فخر واعتزاز، وستبقى تضحياتهم أوسمة شرف وقدوة لأجيال الحاضر والمستقبل في التفاني في خدمة وحب الوطن.

رافق سموّه، خلال أداء واجب العزاء، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ولي عهد أبوظبي:

• تضحيات شهداء الوطن ستبقى أوسمة شرف وقدوة لأجيال الحاضر والمستقبل في التفاني في خدمة وحب الوطن.