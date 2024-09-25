الجهات المشاركة بـ"الإمارات للوظائف" تستعرض مبادراتها وشواغرها أمام الطلاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والبنوك، أن مشاركتها في رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024؛ المنصة الرائدة للتوظيف وتمكين الشباب الإماراتي، يأتي التزاماً باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها للمساهمة بفعالية في المرحلة المقبلة من النمو.

ودعا مديرو الموارد البشرية ومسؤولو التوظيف في عدد من الجهات والشركات المشاركة بالمعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الطلاب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية في قطاعات الاتصالات والهندسة والطيران والمالية وغيرها إلى زيارة أجنحتها؛ لاستكشاف البرامج المتميزة التي توفرها والتي تتيح لهم بدء حياتهم المهنية، مؤكدين على مساعدة حديثي التخرج في عملية التقديم وتعريفهم بالمتطلبات وإجراء مقابلات فورية للمرشحين المؤهلين المتقدمين لبرامج وأدوار معينة.

من جانبها، قالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات، إن معرض الإمارات للوظائف يمثل منصة فريدة من نوعها بين الطرفين الجهات وبين حديثي التخرج، لافتة إلى أن الهيئة وفرت خلال المعرض ما يقرب من 180 وظيفة في مسارين الهندسي المهني والتفتيش المدني.

وأضافت، أن الهيئة تستعرض مبادرة "المسار الهندسي المهني" الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات من خلال توفير مسار للوظائف التخصصية في مجال الهندسة، يواكب متطلبات سوق العمل، كما أطلقت مبادرة "المسار السريع"، لاستقطاب نخبة من المهندسين المواطنين خريجي الجامعات من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة وإعدادهم فنياً وإدارياً خلال عامين فقط بدلاً من 5 أعوام.

أوضحت منى آل علي - نائب الرئيس الأول للموارد البشرية بسوق دبي الحرة، أن المشاركة في معرض رؤية للوظائف فرصة مواتية للطلاب من أجل الاطلاع على الشواغر الوظيفية، والتي تقدمها الهيئات الحكومية للمواطنين، مضيفة أن سوق دبي الحرة استهدف الكوادر المبدعة واختيارها من خلال المقابلات الفورية خلال المعرض والذي شهد إقبالاً كبيراً خلال أيام انعقاده.

بدورها بينـت أمنية أحمد مديرة أولى لشؤون التوطين بمجموعة شلهوب، عن ارتفاع نسبة العمالة الاماراتية في مجموعة شلهوب بنسبة نمو 45% على مدى العام الماضي، لافتة إلى سعي المجموعة لتقديم أكثر من 30 شاغرا وظيفيا خلال المعرض في تخصصات مهمة أبرزها المبيعات والمالية والتسوق بالإضافة الى عدد من المستويات الوظيفية التي تصل إلى الأدوار العليا والتنفيذية.

في السياق نفسه، أوضحت "مجموعة الإمارات" أن المعرض فرصة للزوار للالتقاء والتواصل مع المهنيين الإماراتيين العاملين بالمجموعة من مختلف الأدوار ووحدات الأعمال، بما في ذلك الطيارون والمهندسون وأطقم الضيافة على متن الطائرة وغيرهم، للإجابة على استفسارات الباحثين عن عمل حول مختلف جوانب الأعمال وآفاق العمل المستقبلية، كما يضم جناح مجموعة الإمارات التفاعلي، جهاز محاكاة للطيران الذي يوفر للطيارين المبتدئين الطموحين لمحة عن تجربة الطيران.

وتسلط النسخة الثالثة والعشرون من "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2024 - تحت شعار "الشباب يستطيع" - الضوء على مجموعة متنوعة من المبادرات لمساعدة المواطنين الباحثين عن فرص العمل والتي توفرها أكثر من 100 جهة عارضة وتوقعات بحضور أكثر من 16 ألف باحث عن عمل، والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 بمركز دبي التجاري العالمي.