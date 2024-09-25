تحت رعاية منصور بن زايد.. «جلوبال ريل» ينطلق بنسخته الأولى في أبوظبي أكتوبر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتستضيف شركة «الاتحاد للقطارات» المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، بالشراكة مع مجموعة «أدنيك»، و«دي إم جي إيفنتس»، ويجسد المؤتمر محطة هامة في مسيرة قطاع النقل العالمي.

ويجمع الحدث العالمي الذي يقام تحت شعار: «تعزيز البنية التحتية للنقل وتمكين الترابط العالمي» ما يزيد على 150 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، بينهم نخبة من الوزراء، ورواد وقادة قطاع النقل وأصحاب المصلحة والمؤثرين في المجال، وما يزيد على 100 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ليشكل الحدث منصة شاملة ومثالية تعزز التواصل مع المختصين ورواد قطاع النقل والبنية التحتية.

كما يتوقع أن يستقطب «جلوبال ريل» أكثر من 10 آلاف شخص.

وأكد الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن استضافة النسخة الافتتاحية من «جلوبال ريل» في العاصمة أبوظبي، تعكس المكانة الريادية البارزة التي تتمتع بها دولة الإمارات، في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وقال: «إن هذا الحدث العالمي لم يكن ليحدث دون دعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فيما يتعلق بتعزيز الابتكار في قطاع النقل ومواصلة مسيرة التطوير نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

وأضاف القاسمي: «المعرض والمؤتمر العالمي سيوفر منصة مثالية لقادة القطاع وصناع القرار، لتعزيز فرص التعاون فيما بينهم بشأن الوصول إلى حلول مستقبلية مستدامة، تسهم في الحد من التحديات التي يواجهها القطاع في ظل التغييرات التي يشهدها مع التطورات التقنية المستمرة، ووجود معايير والتزامات جديدة تعنى بتحقيق الاستدامة البيئية في شتى القطاعات».

وخلال إحاطة إعلامية عقدت أمس، كشفت شركة «الاتحاد للقطارات»، عن أبرز المتحدثين والجهات العارضة المشاركة في الحدث العالمي، وعن المحاور والمواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات والحلقات النقاشية في الحدث، والشركاء الاستراتيجيين المشاركين خلاله.

وقال عمر السبيعي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والأداء في شركة «الاتحاد للقطارات»: «سيجمع (جلوبال ريل) في نسخته الافتتاحية نخبة من الخبراء والرواد الدوليين المختصين في السكك الحديدية وقطاع النقل العالمي، لمناقشة وتبادل الآراء والأفكار بشأن أبرز القضايا والمواضيع الأكثر إلحاحاً في القطاع، ومع ازدياد أهمية البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الترابط العالمي، تعمل (الاتحاد للقطارات) من خلال «جلوبال ريل» على أن تكون أبوظبي المنصة الرئيسة لهذه المحادثات الحيوية».

وأضاف السبيعي: «بفضل رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة (الاتحاد للقطارات)، سيسهم الحدث العالمي في تعزيز التعاون العالمي في قطاع النقل، وفي ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لحلول النقل المستدامة والأكثر تطوراً».

بدوره، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»: «يمثل إطلاق «جلوبال ريل» في أبوظبي محطة تاريخية مهمة لقطاع النقل العالمي. وكونه يجسد ملتقى للعقول الرائدة في العالم في مجال النقل والبنية التحتية، والاستدامة نتطلع أن يسهم في إرساء آفاق واعدة لفتح علاقات تجارية مهمّة مع الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص تبادل الآراء بين الأطراف، بما يواكب وتيرة التطور السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع».

وأضاف هدسون: «خلال الحدث، سيسهم نخبة من المتحدثين، من بينهم وزراء وممثلو الشركات وخبراء ومختصون في المجال، في نقل خبراتهم وطرح مجموعة واسعة من الأفكار والرؤى المستمدة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن مساهمتهم في تأكيد أهمية التعلّم من الدول التي تمتلك شبكات سكك حديدية تتمتع بتاريخ طويل، والاستفادة منها في دفع قطاع السكك الحديدية ليكون بمثابة طريقة النقل المفضلة في المنطقة وخارجها. ومن المتوقع أن تترك النقاشات في هذا الحدث تأثيراً واسع النطاق خارج نطاق المعرض والمؤتمر ليضع معايير جديدة في ممارسات القطاع، فضلاً عن الارتقاء برؤية منظومة النقل لتكون أكثر استدامة وكفاءة حول العالم».

مؤتمر استراتيجي

ويتضمن الحدث العالمي مؤتمراً استراتيجياً، وآخر فنياً يشارك خلالهما نخبة من الممثلين الوزاريين، وصناع القرار ورواد القطاع، وكبار المسؤولين والخبراء في المجال، حيث يسهمون معاً في تعزيز إمكانات السكك الحديدية وتمكينها، باعتبارها محركاً للنقل العالمي المستدام والمتكامل.

وتضم قائمة المتحدثين في «جلوبال ريل»: معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ومعالي أوسكار بوينتي، وزير النقل والتنقل المستدام في إسبانيا، ولي سونغ هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي -السكك الحديدية الوطنية الكورية في كوريا الجنوبية، والمهندس حمد عيسى عبد الله، المُكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في دولة قطر، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وعبد المحسن إبراهيم كلبت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السكك الحديدية، هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات.

كما تشمل قائمة المتحدثين، العديد من الخبراء والمختصين وصناع السياسات ومشغلي السكك الحديدية العالميين، والمطورين، والممولين، وممثلي الجهات المختصة في مجال النقل والبنية التحتية، وغيرهم من المختصين في المجال من رواد الابتكار والتطوير، ممن سيناقشون سبل تغيير وتطوير القطاع نحو مستقبل أفضل.

وأوضح السبيعي أن الجلسات والحلقات النقاشية في المؤتمر، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، تتضمن العديد من المحاور الرئيسية التي تعنى بقطاع النقل، وتشمل القوانين والتشريعات، تمويل المشاريع، الاستشارات، مشغلي السكك الحديدية، شركات مقاولات البنية التحتية للسكك الحديدية، أطر وأسس الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، أصول السكك الحديدية، البحث والتطوير المتعلق بالسكك الحديدية، القطار فائق السرعة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحول نحو السكك الحديدية.

من جانبه، بين سلمان أبو حمزة، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، خلال الإحاطة الإعلامية، أن الحلقات النقاشية في المؤتمر ستركز على أطر السياسات المبتكرة والمصممة لتعزيز الابتكار، وتسريع الاستفادة من السكك الحديدية في تعزيز النمو الاقتصادي، ومرونة سلسلة التوريد والحد من الانبعاثات الكربونية.

ويتناول المؤتمر الفني في «جلوبال ريل» كيفية توظيف أحدث الأبحاث والتطورات في مواصلة الابتكار في السكك الحديدية، حيث يقدم نخبة من رواد القطاع والمختصين من المعاهد البحثية والجهات الأكاديمية المختلفة، تجارب منهجية تعنى بتحقيق نقلة نوعية في السكك الحديدية، عبر 8 فئات فنية، تشمل الابتكار في العمليات الإنشائية والبنية التحتية، القطار فائق السرعة، السكك الحديدية الرقمية، تجربة الركاب، مرونة سلسلة التوريد، الابتكار في أصول للسكك الحديدية، الأمن والسلامة، والتخطيط الحضري، وهو ما سيسهم في تعزيز تحول مدن أكثر ذكاءً وشبكات متعددة الوسائط على مستوى النظام البيئي للنقل.

جناح التمويل

يضم المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل»، جناح التمويل، والذي يتيح الفرصة للممولين والمطورين وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة بشكل مباشر في الحدث العالمي، وتعزيز التواصل والترابط، عبر مناقشة فرص التمويل وعقد شراكات استراتيجية، وبحث وتوظيف حلول التمويل للنهوض بقطاع النقل وتطويره.

منصة الابتكار

يضم «جلوبال ريل» منصة الابتكار التي تمكن رواد الأعمال في مجال السكك الحديدية والمختصين في مجالات البحث والتطوير ليستعرضوا أحدث وأهم التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة، وأبرز التطورات التي من شأنها أن تحدث تطوراً نوعياً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.