قهوة المحطة الحلقة 12: أحمد غزي يحقق طموحاته!

الرياض - أميرة القحطاني - إن الدراما العربية تشهد تنوعًا كبيرًا في موضوعاتها وشخصياتها، ويعتبر مسلسل قهوة المحطة واحدًا من الأعمال التي تعكس هذا التنوع من خلال رواية أحداث مثيرة وشيقة،في الحلقة الثانية عشر من هذا المسلسل، تجسد الفنان أحمد غزي شخصية مؤمن، الذي يظهر بدور كومبارس في أحد الأعمال الفنية،يعكس ذلك سعادة مؤمن بالتواجد في لوكيشن التصوير، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الأدوار الصغيرة في بناء المسيرة الفنية للفنانين، بالإضافة إلى دورهم في إثراء العمل الدرامي بشكل عام.

زيارة طارق وألفت للمعلم رياض

تستمر الأحداث الدرامية عندما يذهب طارق وألفت، التي تجسد دورها الفنانة انتصار، لزيارة المعلم رياض المحتجز في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية،في هذه الزيارة، يحاول طارق معرفة والدي رياض الحقيقيين، ولكن الحوار ينعكس سلبًا على صحة رياض، حيث يت deteriorate حالته أكثر مما كانت عليه،تفاصيل هذا المشهد تعكس التوترات النفسية والعاطفية التي يعيشها الشخصيات وتأثيرها على تطور الأحداث.

تحذير المعلم رياض لريشة

في مشهد آخر يعكس الحوارات والانفعالات بين الشخصيات، يحذر المعلم رياض ريشة، الشخصية التي يؤديها حسن أبو الروس، من الاقتراب من مؤمن، مشددًا على أنه لن يأخذ مكانه في المقهى،هذا التحذير يُظهر روح التعاون في العمل والمنافسة بين الشخصيات، كما يعكس الإيمان بأن الأرزاق بيد الله، وهو مبدأ يعزز العلاقات الإنسانية في السياقات المختلفة.

موعد عرض مسلسل قهوة المحطة

يعرض مسلسل قهوة المحطة، الحلقة 12، على قناة ON في تمام الساعة 830 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 530 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 330 مساءً،كما يُعرض على قناة CBC في الساعة 945 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 1215 صباحًا.

القنوات الناقلة لمسلسل قهوة المحطة

تُبث حلقات مسلسل قهوة المحطة عبر عدة قنوات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضًا تتوفر عبر المنصات الرقمية، كما يلي

قناة CBC

قناة ON

منصة واتش إت

أبطال مسلسل قهوة المحطة

تضم بطولة مسلسل قهوة المحطة العديد من الفنانين الموهوبين منهم أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، انتصار، هالة صدقي، رشدي الشامي، وضيا عبد الخالق، بالإضافة إلى آخرين من الفنانين،العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، ما يضفي قيمة فنية عالية عليه.

أحداث مسلسل قهوة المحطة

تدور أحداث مسلسل قهوة المحطة في إطار اجتماعي مشوق يتناول جريمة قتل تترك أثرها على مجرى الأحداث،يناقش المسلسل صراع الطبقات من خلال تسليط الضوء على تجارب إنسانية متنوعة تعكس الواقع المجتمعي،ينتمي هذا المسلسل إلى نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل متميز.

في الختام، يُظهر مسلسل قهوة المحطة بموسمه الحالي مدى تداخل الأحداث والقصص، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية والنفسية التي تهم المجتمع،يحاول الكتاب والمخرجون من خلال هذا العمل تقديم رؤية درامية أصيلة تجذب المشاهدين وتثير اهتمامهم بالقضايا المعاشة،إذ يعكس التحولات المفاجئة في الأحداث قدرًا كبيرًا من الإبداع ويعزز من أهمية الدراما كمثال حي للتعبير عن الفنون الإنسانية وصراعات الحياة.