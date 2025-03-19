أذكار الصباح المميزة ليوم الأربعاء 19 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أذكار الصباح من العبادات التي تميز بها المسلمون، حيث تسهم في تعزيز الروحانية وتمنحهم السكينة في بداية يومهم،في هذا السياق، يسعى المسلمون إلى التمسك بهذه الأذكار كوسيلة للتقرب إلى الله تعالى، خاصة في صباح يوم الأربعاء 19 مارس 2025،إذا كنت تبحث عن أذكار اعتاد المسلمين ترديدها في الصباح، فها هي مجموعة مختارة تعكس أهمية هذه العادة الروحية.

أهمية أذكار الصباح

تمثل أذكار الصباح أداة فعالة للتواصل مع الله، حيث تساهم في تعزيز الإيمان وتدعيم القيم الروحية،يُشجّع المسلمين على ذكر الله في كل وقت، لكن الصباح يمثل فرصة فريدة لتحديد النية واستحضار المشاعر الإيجابية التي تدفعهم لمواجهة التحديات اليومية،تُعد المكافآت الإيمانية والفوائد الروحية المرتبطة بأذكار الصباح من الأمور التي تميزها في حياة المسلم اليومية.

أذكار الصباح اليوم 19 مارس 2025

– اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.

– بسم اللَّهِ الَّذى لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ فى الأرضِ ولا فى السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ» نرددها ثلاث مرات.

– أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ.

– أَصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ، والحمدُ للهِ، أسأَلُكَ مِن خيرِ هذا اليومِ ومِن خيرِ ما فيه وخيرِ ما بعدَه، وأعوذُ بكَ مِن الكسَلِ والهرَمِ وسوءِ العُمُرِ وفتنةِ الدَّجَّالِ وعذابِ القبرِ.

– اللهمَّ إنى أسألُك العفوَ والعافيةَ فى الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إنى أسألُك العفوَ والعافيةَ فى دِينى ودنياى وأهلى ومالى، اللهمَّ استُرْ عوراتى وآمِنْ روعاتى، واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتى.

– رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

أذكار الصباح مكتوبة

– يا حي يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، أَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسى طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

– لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

– اللهمَّ إنى أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

– اللَّهُمَّ أنتَ ربِّى لا إلَهَ إلا أنتَ خلَقتَنى وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ على وأبوءُ بذَنبى فاغفِر لى فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ.

– حَسْبِى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إلا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ نرددها سبع مرات.

– سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، نرددها ثلاث مرات.

باختصار، تعتبر أذكار الصباح من الأمور المهمة التي يجب على المسلمين الالتزام بها، حيث تساهم في تحسين الحالة النفسية وتعزيز الارتباط الروحي بالله سبحانه وتعالى،إن تكرار هذه الأذكار بشكل يومي يعكس التزام المسلم بممارسة عبادته وتطوير نفسه،فلتكن هذه الأذكار عنوان بداية يوم مشرق، مليء بالإيمان والطمأنينة، ولنتشاركها لننشر الخير والإيجابية بين الناس.