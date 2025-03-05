اضبط الآن تردد قناة وناسة كيدز 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة عالية

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر قناة وناسة كيدز من القنوات الفضائية الرائدة والتي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المخصصة للأطفال. تظل القناة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم، مما يمنح الأطفال فرصة الاستمتاع ببرامجها الترفيهية والتثقيفية دون انقطاع. عدم وجود إعلانات مزعجة يعزز من تجربة المشاهدة، وهو ما جعل العديد من الأهل يفضلون هذه القناة لأبنائهم. في مقالنا هذا، سنتناول تفاصيل تردد القناة وكيفية ضبطها على أجهزة الاستقبال المنزلي.
تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات
من المهم معرفة تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات، حيث توفّر القناة محتوى متميز يلامس اهتمامات الأطفال. في هذا السياق، سنستعرض بالتفصيل كيفية تثبيت القناة على أجهزة الاستقبال المنزلية. سنوضح كذلك القيم المضبوطة التي تساهم في تحسين جودة المشاهدة، مما يسهل العملية لكل من يرغب في ضبط القناة. إليكم التفاصيل الفنية اللازمة لضبط تردد قناة وناسة:
- تردد قناة وناسة هو 11470.
- معدل الاستقطاب للبرامج هو عمودي.
- القمر الصناعي هو نايل سات.
- معدل الترميز يبلغ 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.
- جودة القناة الفضائية متاحة بتقنية SD.
أضبط تردد وناسة كيدز على عرب سات
تُقدّم قناة وناسة كيدز مجموعة من الأغاني المميزة، منها أغاني لولو التي حققت نجاحاً كبيراً وشعبية واسعة في أوساط الأطفال. لكي يتمكن الآباء من ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، سنقوم بشرح خطوات التثبيت بالتفصيل. يُساعد هذا الإجراء على ضمان الحصول على تجربة مشاهدة سلسة وممتعة على مدار اليوم، وفيما يلي التفاصيل اللازمة لضبط تردد القناة:
- تردد القناة الفضائية على عرب سات هو 11270.
- معدل الترميز هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ يقدر بـ 3/4.
- جودة القناة الفضائية متاحة بتقنية HD.
كيفية تنزيل قناة وناسة للأطفال
- عند فتح الشاشة، عليك الانتقال إلى قائمة الإعدادات مباشرة.
- ثم توجه إلى قائمة الترددات واضغط على خيار إضافة تردد قناة وناسة كيدز.
- يجب عليك اختيار القمر الصناعي الصحيح.
- بعد ذلك، قم بكتابة كافة البيانات اللازمة، بما في ذلك معدل الترميز.
- عليك تسجيل معامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب كما هو موضح.
- ثم ابحث عن القناة الفضائية بعد الانتهاء من الإدخالات السابقة، واحفظ قناة وناسة كيدز لمشاهدة البرامج بأفضل جودة ممكنة.
- كما يمكنك قضاء أوقات فراغك في الاستمتاع بمجموعة واسعة من أغاني لولو الفرحة للأطفال.
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