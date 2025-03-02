تابعها بجودة HD .. معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني 2024-2025 التشكيلة

الرياض - أميرة القحطاني - تسعى جماهير كرة القدم في إسبانيا دوماً إلى متابعة تفاصيل مباريات الدوري المحلي، حيث يترقبون مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم. يتوجه الفريقان إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لخوض هذه المواجهة المثيرة في إطار الجولة السادسة والعشرين من دوري الإسباني 2024-2025. يسعى فريق برشلونة إلى تعزيز نتائجه الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة، بينما يهدف ريال سوسيداد لتحقيق نتيجة جيدة لتحسين موقفه في الجدول.

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

في إطار التغطية الإعلامية لمباريات الدوري الإسباني، أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن هوية المعلق الذي سيتولى التعليق على مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد، حيث سيتولى المعلق الشهير “حفيظ دراجي” هذه المهمة عبر شاشة “beIN Sports 1 HD”، مما يضفي طابعاً خاصاً على أجواء المباراة المرتقبة.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تتوجه أنظار مشجعي برشلونة نحو ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لمتابعة القمة المرتقبة التي تجمع بين برشلونة وريال سوسيداد. ستبدأ أحداث المباراة في الأوقات التالية حسب التوقيت المحلي:

الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 7:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

قائمة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم

يدخل المدرب هانزي فليك اللقاء مع فريقه برشلونة معتمدًا على العناصر الأساسية التي ستشكل التشكيلة اليوم، حيث تضم القائمة الأساسية لاعبين مميزين مثل:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جول كوندي، باو كوبارسي ورونالد أراوخو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج وبيدري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال وجافي.

تشكيل ريال سوسيداد أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

يستعد فريق ريال سوسيداد لمواجهة برشلونة بتشكيلة قوية تضم اللاعبين الذين يسعون لتحقيق انتصار يعزز موقفهم في الدوري، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو.

خط الدفاع: ارتيز إيلوستوندو، جون أرامبورو، خافي لوبيز وإيجور زوبيلديا.

خط الوسط الدفاعي: لوكا سوتشيتش.

خط الوسط: سيرجيو جوميز، أندير بارينتيخيا، بابلو مارين ومارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: جون أندر أولاساجاستي وميكيل أويارزابال.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

على صعيد النتائج، يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق هدفين عن أتلتيكو مدريد المتصدر. بينما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ويأمل في تحسين مركزه وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة.