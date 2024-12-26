المسافة بين القاهرة والمحافظات الأخرى بالكيلومتر

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الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر المسافة بين القاهرة والمحافظات من أهم العوامل التي تؤثر على التنقل بين المدن في مصر، حيث تُعد القاهرة نقطة انطلاق رئيسية في مصر، وتعتبر مركزًا رئيسيًا للتنقل بين العديد من المحافظات. في هذا المقال، نقدم لك جدولًا يوضح المسافة بين القاهرة والمحافظات الأخرى في مصر، بالإضافة إلى الوقت المتوقع للوصول، مما يساعدك على التخطيط الجيد سواء كنت تفكر في السفر لقضاء إجازة أو الانتقال للعمل،
المسافة بين القاهرة والمحافظات
قبل استعراض جدول المسافات بين القاهرة وعواصم المحافظات الأخرى، دعونا نبدأ بأقرب وأبعد محافظة عن القاهرة:
- أقرب محافظة إلى القاهرة:
محافظة الجيزة، حيث تبعد عن القاهرة حوالي 20 كم فقط. وتعتبر الجيزة من المحافظات المجاورة التي يمكن الوصول إليها بسهولة في أقل من نصف ساعة.
- أبعد محافظة عن القاهرة:
محافظة أسوان، حيث تقع على بُعد حوالي 850 كم من القاهرة، مما يجعلها من أبعد المحافظات التي تتطلب سفرًا طويلًا قد يصل إلى 11 إلى 12 ساعة.
جدول المسافة بين القاهرة وعواصم المحافظات
|المحافظة
|العاصمة
|المسافة من القاهرة (كم)
|الوقت المتوقع للوصول
|الإسكندرية
|الإسكندرية
|220
|2.5 إلى 3 ساعات
|الجيزة
|الجيزة
|20
|30 دقيقة إلى ساعة
|بورسعيد
|بورسعيد
|170
|2 إلى 2.5 ساعة
|السويس
|السويس
|130
|ساعتين
|الإسماعيلية
|الإسماعيلية
|120
|ساعة ونصف إلى ساعتين
|الدقهلية
|المنصورة
|130
|ساعتين
|الشرقية
|الزقازيق
|80
|ساعة إلى ساعة ونصف
|الغربية
|طنطا
|120
|ساعة ونصف إلى ساعتين
|البحيرة
|دمنهور
|150
|ساعتين
|القليوبية
|بنها
|40
|30 إلى 40 دقيقة
|الفيوم
|الفيوم
|100
|ساعة ونصف
|بني سويف
|بني سويف
|120
|ساعة ونصف إلى ساعتين
|المنيا
|المنيا
|240
|3 إلى 3.5 ساعات
|أسيوط
|أسيوط
|375
|4.5 إلى 5 ساعات
|سوهاج
|سوهاج
|500
|6 إلى 7 ساعات
|قنا
|قنا
|650
|8 إلى 9 ساعات
|الأقصر
|الأقصر
|670
|8 إلى 9 ساعات
|أسوان
|أسوان
|850
|11 إلى 12 ساعة
|شمال سيناء
|العريش
|450
|5 إلى 6 ساعات
|جنوب سيناء
|الطور
|500
|5 إلى 6 ساعات
|مرسى مطروح
|مرسى مطروح
|450
|5 إلى 6 ساعات
|الغردقة
|الغردقة
|450
|5 ساعات
|شرم الشيخ
|شرم الشيخ
|500
|5 إلى 6 ساعات
|دمياط
|دمياط
|200
|2.5 إلى 3 ساعات
|سيوة
|سيوة
|800
|10 ساعات
|الوادي الجديد
|الخارجة
|800
|9 إلى 10 ساعات
كيفية استخدام الجدول في التخطيط للرحلات:
- اختيار الوجهة: عند تحديد وجهتك في مصر، يمكنك بسهولة تحديد المسافة بين القاهرة والمحافظة التي تنوي السفر إليها.
- الوقت المتوقع: يساعدك الوقت المحدد في الجدول في حساب الوقت الذي ستحتاجه للوصول، مما يسهل التخطيط لأوقات السفر.
- التخطيط لرحلات طويلة أو قصيرة: إذا كنت تخطط لرحلة قصيرة أو طويلة، يمكنك مقارنة المسافات لتحديد أفضل وقت للسفر.
نصائح للسفر داخل مصر:
- اختار أوقات السفر المناسبة: يفضل السفر في ساعات مبكرة لتجنب الازدحام المروري.
- خطة الوقوف للاستراحة: في الرحلات الطويلة، تأكد من التوقف لأخذ استراحة في محطات الخدمة.
- احرص على تجهيز السيارة: تأكد من سلامة سيارتك قبل السفر لمسافات طويلة، مثل فحص الإطارات ومستوى الوقود.
الجدول السابق يتيح لك التعرف على المسافة بين القاهرة والمحافظات المختلفة في مصر بكل دقة. سواء كنت تخطط لرحلة عمل أو رحلة ترفيهية، يمكنك الآن بسهولة حساب المسافة والوقت اللازم للوصول إلى وجهتك، مما يساعدك في تحسين تجربة السفر داخل مصر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.