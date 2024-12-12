“الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك” .. طرق ونصائح فعالة لتنظيم الوقت للطلاب لضمان التفوق والنجاح في العام الدراسي

الرياض - أميرة القحطاني - لقد بدأ العام الدراسي الجديد منذ أسابيع قليلة، وبذلك يحدث تغير كامل فى نمط الحياة الاسرية، فقد تستعد كل اسرة لكى تقدم كل ما فى وسعها لكى يحقق الاولاد التفوق سواء كانوا كبار فى مرحلة الجامعة أو صغار فى مراحل المدرسية سواء الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ولكن يواجه بعض الطلاب الكثير من المشاكل بسبب عدم القدرة على تنظيم الوقت، وذلك بسبب كثرة الدورس والمدارس، واليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفي تنظيم الوقت بسهولة.

أهم مقومات التفوق والنجاح

ممارسة لعبة رياضية بانتظام.

وضع جدول للمذاكرة مع الالتزام به.

ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ.

عدم الجلوس لفترات طويلة على التليفون أو اللاب توبإقناع النفس بالقدرة على التفوق.

اذا استغل كل طالب هذه المقومات سيكون سبب فى النجاح والتفوق ولابد أن يقتنع كل طالب أن أساس حياتية هو الجد والمذاكرة وإن يكون المذاكرة بالنهار وليس بالليل وإن يقوم بواجبه المدرسى قبل كل شئ

اخطاء شائعه يقع فيها الاباء والامهات تجاه الابناء

أن كثير من الاباء والامهات يبالغون فى بداية العام الدراسى على التركيز على حشو مخ التلميذ بالمواد الدراسية مهملين جميع وسائل التربية والنشاطات الأخرى التى تنمى عقل الطالب وتساعده على التفكير الصحيح والمساعده فى تطوير التفكير الصحيح لكى يوصل إلى أعلى الدرجات ويكون صاحب شخصية إيجابية وهادفة فى المجتمع.

واذا تم الحشو دون مراعاة نفسية الطالب بالتالى تظهر على الطالب اعراض نفسية منها عدم القدره على الاستيعاب والعزلة وعدم المشاركة فى اي نشاط ذهنى لأن الطالب قد إصيب بالإرهاق من الحشو فيأخذ سبيل العزلة وهى أفضل طريقة لة.

بعض النصائح لتنظيم الوقت