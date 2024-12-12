الرياض - أميرة القحطاني - تسعى كل سيدة إلي تقديم أكل صحي إلي أفراد أسرتها لأنها هى المسؤولة الأولى عن صحة أسرتها ومع الأكل الصحي يكون في متناول الجميع فتسعى أيضا إلى اختيار وجبات اقتصادية أيضا لأن فى هذا الأيام الأسعار مرتفعة فتسعى إلى التوفير أيضا والي الطعم اللذيذ الذي يجذب أفراد الأسرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة ومكونات تحضير البطاطس بالسجق. مكونات تحضير البطاطس بالسجق .كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من السجق.

٢بصلة كبيرة.

ثمرتين من الطماطم.

ثمرتين فلفل الوان.

ملعقة ملح.

ملعقة بابريكا.

ملعقة كمون.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كارى. مكونات عمل البشاميل كيلو من اللبن.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

٢ ملاعقة كبيرة سمنة.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير البطاطس بالسجق يتم تقشير البطاطس ويتم طقطيعها بسمك خمسة سم.

نقوم بإضافة التوابل السابقة واضافة الملح ايضا ويتم التقليب جيدا.

نحضر صينية ونقوم بوضع ملعقتين زيت في الأسفل الصينية.

نقوم ببص قطع البطاطس بجوار بعضها.

يتم وضع ملعقتين زيت أخري علي وجهة البطاطس.

يتم وضع الصينية في فرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ثلث ساعة في الرف الأوسط.

يتم تقطيع السجق قطع صغيرة مع وضعة على النار.

بعد ذلك يتم تقطيع البصل واضافة لة حتي يأخذون.

يتم تقطيع الطماطم والفلفل قطع صغيرة ويضاف إلي السجق لمدة خمس دقايق.

يتم إضافة ربع ملعقة كارى وربع ملعقة فلفل أسود وربع ملعقة كمون إلي الخليط السابق.

نضع السمن على نار هادئة ثم نضيف آلية الدقيق لمدة دقاتين مع التقليب المستمر.

نضع الدقيق فى الخلاط مع إضافة اللبن آلية ويتم التشغيل.

يتم إضافة مكعب المرقة دجاج أثناء التشغيل مع إضافة الكمون.

يتم وضع الخطة السجق على وجهة البطاطس فى نفس الصينية السابقة.

وفى الطبقة الأخيرة يتم وضع البشاميل.

ويتم إضافة الجبن المحببة لكانت وأسرتك.

يتم وضع الصينية فى الفرن لمدة ربع ساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر بخطوات بسيطة وسهلة .. تعرفي على طريقة تحضير البطاطس بالسجق في المنزل بمكونات متوفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.