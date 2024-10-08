القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.. وموعد اللقاء

الرياض - أميرة القحطاني - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا، حيث يخوض منتخب مصر جولتين الثالثة والرابعة أمام منتخب موريتانيا، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يستضيف منتخب مصر الجولة الثالثة، في حين تكون الجولة الرابعة في نواكشوط، ونستعرض الآن موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.
موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، يوم الجمعة القادم الموافق 11 أكتوبر 2024، بإستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والرياض، على أن يتواجه المنتخبين في الجولة الرابعة من التصفيات في نواكشط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا
تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا 2025، ويمكن من خلالها مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا، كما يمكن مشاهدتها عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات.
تردد قناة أون تايم سبورت 1
- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد موريتانيا
- الحارس الأساسي: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: أحمد عيد- محمد عبد المنعم- رامي ربيعة-محمد حمدي شرف.
- خط الوسط: حمدي فتحي- محمود حسن تريزيجيه- أحمد سيد زيزو.
- خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح.
ترتيب مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
- منتخب مصر 6 نقاط.
- منتخب كاب فيردي 3 نقاط.
- منتخب موريتانيا 3 نقاط.
- منتخب بوتسوانا دون رصيد من النقاط.
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