شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف جوجل بيكسل تتلقى تحديث أبريل 2025 يُصلح ثلاث ثغرات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل تحديث أبريل 2025 لأجهزة بيكسل ويصل التحديث لاسلكيًا (OTA) لأحدث سلسلة هواتف بيكسل 9 ، وجهاز بيكسل اللوحي، وغيرها من الأجهزة القديمة التي تعمل بنظام أندرويد 15 ، وتقول جوجل إنه يُقدم إصلاحات لمشاكل تتعلق بالمصادقة البيومترية، والكاميرا، وواجهة المستخدم ، كما يتضمن تحديث أبريل 2025 تصحيحًا أمنيًا يُصلح ثلاث ثغرات أمنية في البرنامج، تتراوح خطورتها بين الخطيرة والخطيرة جدا .

تحديث جوجل بيكسل

على صفحة الدعم ، شرح أحد مديرى مجتمع جوجل ميزات تحديث بيكسل لشهر أبريل 2025 بأرقام الإصدار للطرازات العالمية ، وفيما يلى الأجهزة التالية مؤهلة للحصول على التحديث:

* سلسلة جوجل بيكسل 9

* سلسلة جوجل بيكسل 8

* جهاز جوجل بيكسل اللوحي.

* جوجل بيكسل فولد.

* سلسلة جوجل بيكسل 7

* سلسلة جوجل بيكسل 6

وفقًا لسجل التغييرات، يُصلح التحديث مشكلةً أثّرت على التعرّف على بصمات الأصابع واستجابتها في ظروف مُعيّنة ، وقد أُبلغ عن هذه المشكلة في الهواتف الذكية، من سلسلة Pixel 6 إلى طُرز Pixel 9 الرائدة.



ويشمل التحديث إصلاحًا يُحسّن استقرار الكاميرا عند التكبير أو التصغير في ظروف مُعيّنة.

يتضمن التحديث إصلاحًا آخر للشاشة والرسوميات ، ففي الطرازات المذكورة، تم تصحيح مشكلة وميض سطوع الشاشة عند مشاهدة المحتوى على تطبيقات البث OTT في ظروف معينة.

وتقول جوجل إن المستخدمين أبلغوا أيضًا عن مشكلتين في واجهة المستخدم على أجهزة Pixel، إحداهما تسببت في تداخل عرض ساعة الطقس على شاشة القفل، بينما أثرت الأخرى على Pixel Launcher عند إنشاء مستخدم جديد أو التبديل بين المستخدمين في ظروف معينة ، ويُصلح تحديث أبريل 2025 كلتا المشكلتين.

بالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء، يُشير سجل التغييرات إلى أن التحديث يتضمن تصحيحًا أمنيًا لثلاث ثغرات أمنية شائعة (CVE) ، الثغرات الأكثر خطورة والتي تُوصف بأنها "حرجة.