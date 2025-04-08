شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تهديد جديد لترامب قد يرفع سعر الأيفون لأكثر من 150 ألف جنيه مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه آبل ازمة مع بداية فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على طرازات الأجهزة المُجمَّعة في الصين والمُشحنة إلى الولايات المتحدة، وهي مجرد ضريبة استيراد تُفرض على البضائع المُشحونة من الصين إلى الولايات المتحدة.



و كانت هناك بالفعل رسوم جمركية بنسبة 20% على الصين، وارتفعت مع فرض ضريبة استيراد إضافية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية من البلاد، والتي أعلن عنها الرئيس الأسبوع الماضى.



وقد أجرت شركة روزنبلات للأوراق المالية بعض الحسابات ووجدت أنه مع التعريفة الجديدة المفروضة على الصين، سيرتفع السعر المبدئى لهاتف iPhone 16 بنسبة 43% ليصل إلى 1142 دولارًا أمريكيًا من 799 دولارًا أمريكيًا.



وسيشهد أغلى هواتف Apple الذكية، iPhone 16 Pro Max بسعة تخزين 1 تيرابايت، ارتفاعًا في سعره من 1599 دولارًا أمريكيًا إلى 2300 دولارًا أمريكيًا.

بخلاف ذلك هدد الرئيس ترامب الصين بتعريفة جمركية إضافية بنسبة 50% إذا لم تتراجع عن التعريفة الجمركية المتبادلة البالغة 34% التي فرضتها على الواردات الأمريكية إلى البلاد. وكان رد فعل وول ستريت هو انخفاض كبير في ثوانٍ، فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا، والذي انخفض بالفعل بمقدار 500 نقطة في ذلك الوقت، بمقدار 300 نقطة أخرى في ثوانٍ، وانخفضت أسهم Apple، التي تعافت من أدنى مستوياتها في الصباح الباكر، بمقدار 8 دولارات أخرى في ثوانٍ.



وإذا نفذ ترامب تهديده، فإن الرسوم الجمركية البالغة 104% على الصين قد تدفع أغلى هاتف آيفون نحو 3000 دولار.



و قد تقرر شركة آبل تحمل كامل الضريبة الإضافية مع إبقاء الأسعار كما هي، لكن هذا الانخفاض في هوامش ربحها قد يُضعف السهم.



وقد افتتح سهم آبل اليوم عند 177.24 دولارًا، ووصل إلى أدنى مستوى له عند 174.62 دولارًا، ثم ارتد إلى أعلى مستوى له عند 194.14 دولارًا.