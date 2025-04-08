تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن كاميرا Instax Mini 41 الفورية بتصميم عصري وتجربة تصوير ممتعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fujifilm عن أحدث كاميراتها الفورية تحت اسم Instax Mini 41، وهي تقدم تجربة تصوير ممتعة وسريعة بفضل تقنية الطباعة الفورية التي تُظهر الصورة خلال 90 ثانية فقط، مما يُغني المستخدم عن إرسال الفيلم إلى مختبرات التحميض.

من المقرر أن تتوفر الكاميرا الجديدة في الأسواق اليابانية بدءًا من 17 أبريل، على أن تصل إلى أمريكا قبل نهاية الشهر نفسه.

تلتقط Instax Mini 41 الصور بشكل طولي بشكل افتراضي، وتستخدم خراطيش أفلام Mini الشهيرة التي تحتوي كل منها على 10 ورقات.

تحتوي هذه الأفلام على المواد الكيميائية المدمجة داخل طبقاتها، لتسمح بتظهير الصورة في وقت قياسي دون أي تدخل خارجي. تبلغ مساحة الصورة 62 × 46 ملم، بينما تأتي الورقة الكاملة بقياس 86 × 54 ملم، لتمنح المستخدم مزيجًا من الحجم المناسب وسهولة الحمل.

جهزت Fujifilm الكاميرا بنظام ضبط تلقائي للصورة (Autofocus) وفتحة تلقائية (Auto Exposure)، لتوفير جودة تصوير عالية في مختلف ظروف الإضاءة.

كما أضافت وضع “التصوير القريب” الذي يمكن تفعيله بسهولة من خلال مفتاح مخصص، والذي يساعد على إزالة خطأ المنظر عند تصوير الأجسام القريبة من خلال عدسة الكاميرا البصرية، لضمان تأطير دقيق وواضح.

ولمحبي صور السيلفي، أدرجت الشركة مرآة صغيرة بجانب العدسة، لتسهل على المستخدمين التحقق من مظهرهم قبل التقاط الصورة.

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