انت الان تتابع خبر قريبا.. تحديث كبير في واتساب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث عالميًا خلال الأسابيع المقبلة، حيث يأتي مستوحى من الاتجاهات الرقمية الحديثة والميزات الموجودة في منصات أخرى تابعة لشركة ميتا، مثل إنستغرام، ما سيغير تجربة استخدام التطبيق.

مع هذا التحديث، سيتمكن مستخدمو واتساب من إضافة مقتطفات من الأغاني الرائجة إلى تحديثات الحالة، التي تختفي بعد 24 ساعة.

ووفقًا لشركة ميتا، ستوفر مكتبة الموسيقى الخاصة بالمنصة ملايين الأغاني للاختيار من بينها، ما يتيح للمستخدمين تخصيص حالاتهم بمقاطع موسيقية تعكس مشاعرهم وأفكارهم.

وستُدمج هذه الميزة في واجهة تحديث الحالة الحالية، إلى جانب النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدمين مشاركتها بالفعل. وعند إضافة حالة جديدة، ستظهر أيقونة نوتة موسيقية في أعلى الشاشة، تتيح اختيار مقطع موسيقي للمرافقة.

كما سيتمكن المستخدمون من تحديد مدة تصل إلى 15 ثانية من الأغنية عند استخدامها مع صورة، أو 60 ثانية عند استخدامها مع مقطع فيديو، ما يضفي بُعدًا إضافيًا على تحديثات الحالة.

وتحاكي هذه الميزة ميزة الموسيقى الشهيرة في قصص إنستغرام، ما يمنح مستخدمي واتساب طريقة جديدة ومبتكرة للتعبير عن مشاعرهم أو متابعة الاتجاهات الموسيقية الرائجة.

تستغل هذه الميزة الجديدة جانبًا من حنين الإنترنت، حيث تُذكّر المستخدمين بخصائص كانت شائعة على منصات قديمة مثل MySpace وAIM، حيث كان المستخدمون يضيفون الموسيقى إلى ملفاتهم الشخصية كوسيلة للتعبير عن الذات.

ومن خلال إعادة إحياء هذا الاتجاه، يأمل واتساب في تقديم وسيلة مألوفة وعصرية للمستخدمين لمشاركة لحظاتهم والتعبير عن مشاعرهم بأسلوب أكثر تميزًا.

