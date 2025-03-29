تكنولوجيا: إيلون ماسك يبيع X لشركته xAI مقابل 33 مليار دولار بالأسهم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استحوذت شركة إيلون ماسك، XAI، على منصة X في صفقة أسهم بقيمة 33 مليار دولار، ما يعكس تقييمًا إجماليًا للشركة بقيمة 45 مليار دولار بعد خصم 12 مليار دولار من الديون. وكان ماسك قد اشترى تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار نقدًا، قبل أن يعيد تسميته إلى X.

أكد ماسك أن X تضم أكثر من 600 مليون مستخدم نشط، مما يجعلها وجهة رقمية رائدة منذ إطلاقها في عام 2006. وعلى الرغم من التغيرات التي شهدتها المنصة، استمر سعر سهمها في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة.

أُطلقت XAI في عام 2023 بتمويل خاص تحت شعار “فهم الكون”. وتمكّن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Grok AI، من الوصول إلى قائمة أفضل ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي في Chatbot Arena. ويعتمد Grok على حاسوب خارق مكوّن من 100,000 وحدة معالجة رسومية من نوع NVIDIA Hopper، يُعرف باسم Colossus.

في ديسمبر 2024، حصلت XAI على 6 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة C، بمشاركة مستثمرين بارزين مثل BlackRock وKingdom Holdings وMorgan Stanley وSequoia Capital.

ومن المتوقع أن تستخدم الشركة هذا التمويل لتوسيع قدرات Colossus، ليصل إلى 200,000 وحدة معالجة رسومية من NVIDIA Hopper.

حاليًا، يتمتع Grok بالقدرة على الوصول إلى المنشورات العامة على X، لكن عملية الاستحواذ قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية استفادة XAI من بيانات المنصة.

وعلّق ماسك على ذلك بقوله: “اليوم، نخطو خطوة رسمية نحو دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والموهبة”. ومع هذه التغيرات المحتملة، قد يرغب المستخدمون القلقون بشأن استخدام بياناتهم في إعادة النظر بالبقاء على X أو حذف حساباتهم.

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