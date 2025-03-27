تكنولوجيا: إطلاق Poco F7 Ultra عالميًا كأحدث هاتف رائد بمعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح هاتف Poco F7 Ultra رسميًا الآن، لكنه في الواقع ليس هاتفًا جديدًا بالكامل، بل هو إصدار يحمل علامة Redmi K80 Pro، الذي تم إطلاقه كأحد أرخص الهواتف المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite في الصين، لكنه ظل حصريًا للسوق الصينية.

بالطبع، لم تحتفظ Poco بالهاتف كما هو تمامًا، بل أجرت بعض التعديلات. على سبيل المثال، يأتي Poco F7 Ultra ببطارية أصغر مقارنة بـ Redmi K80 Pro، وهو اتجاه أصبح شائعًا في الهواتف الصينية التي تصل إلى الأسواق العالمية.

لكن في المقابل، لم تتغير سرعات الشحن، حيث يدعم الهاتف شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 120 واط، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقدرة 50 واط. كما حصل الهاتف على بعض التعديلات التصميمية، حيث يأتي بألوان Poco المميزة، وهي الأسود والأصفر.

أما المواصفات الداخلية، فهي مطابقة تقريبًا لـ Redmi K80 Pro. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، مقترنًا بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X، مع تخزين UFS 4.1 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد على تقنية WildBoost Optimization 4.0 لتعزيز أداء الألعاب وتقديم تجربة سلسة.

وفيما يخص التصوير، يضم الهاتف كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Fusion 800، إلى جانب كاميرا تيليفوتو بدقة 2.5 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 32 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل.

من ناحية الشاشة، يتميز الهاتف بشاشة 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3200 نتس في المتر المربع، ومعدل استجابة للمس 480 هرتز. كما يضم الهاتف شرائح الألعاب VisionBoost D7، وتصنيف مقاومة IP68 ضد الماء والغبار، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، ومستشعر بصمات أصابع بالموجات فوق الصوتية. كما وعدت Poco بتقديم 4 سنوات من تحديثات أندرويد، إلى جانب 6 سنوات من تصحيحات الأمان.

بالنسبة للأسعار، يبلغ سعر الإصدار الذي يأتي بذاكرة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت حوالي 749.90 يورو في أوروبا، بينما يصل سعر الإصدار الذي يحتوي على 16 جيجابايت و512 جيجابايت تخزين إلى 799.90 يورو.

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