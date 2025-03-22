تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن الجهاز اللوحي Honor Pad X9a بشاشة 11.5 بوصة وبطارية 8,300 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor عن جهاز Pad X9 في يوليو 2023، والآن تكشف العلامة التجارية عن النسخة الجديدة Pad X9a.

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 11.5 بوصة، بدقة 2508×1504 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 400 نتس في ذروته.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة بطارية بسعة 8300 مللي أمبير، بينما يعتمد على معالج Snapdragon 685، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وتخزين داخلي 128 جيجابايت.

يتميز Pad X9a بتصميم معدني أحادي الهيكل، ويحتوي على أربعة مكبرات صوت لتجربة صوتية محسنة. كما يدعم قلم Stylus ولوحة مفاتيح بلوتوث، لكنه يقتصر على الاتصال عبر Wi-Fi فقط، دون دعم LTE.

يتوفر الجهاز باللون الرمادي وتم إدراجه بالفعل على الموقع الرسمي لـ Honor في ماليزيا، لكن لم يتم الكشف عن سعره حتى الآن.

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