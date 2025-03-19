تكنولوجيا: تسريب يكشف تغييرات رئيسية في معالج Google Tensor G5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من Android Authority عن تفاصيل معالج Google Tensor G5 المخصص لهاتف Pixel 10، مؤكّدًا المعلومات السابقة حول تصميمه بواسطة جوجل وتصنيعه لدى TSMC بدلًا من سامسونج. كما أضاف التقرير مزيدًا من التفاصيل حول المكونات الداخلية التي ستشكل الجيل الجديد من معالجات جوجل.

سيعتمد Tensor G5 على تقنية تصنيع 3 نانومتر من TSMC وسيتضمن أنوية CPU من معمارية ARM Cortex. أحد التغييرات الرئيسية في هذا المعالج هو استخدام وحدة معالجة رسوميات جديدة من Imagination Technologies، وهي IMG DXT، لتحل محل Mali-G715 MP7 التي اعتمدها Tensor G4.

كما ستنتقل جوجل إلى معالج إشارة صورة (ISP) مخصص بالكامل لأول مرة، ليحل محل التصميمات السابقة التي اعتمدت جزئيًا على مزودي خدمات الإنترنت المعدلة مع إضافات من جوجل.

يُتوقع أن يحقق هذا التغيير تحسنًا كبيرًا في أداء الكاميرا، نظرًا لأن جوجل لم تستخدم ISP مخصصًا بالكامل في هواتف بيكسل منذ انتقالها إلى معالجات Tensor.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد جوجل وحدة تحكم مخصصة للذاكرة وذاكرة التخزين المؤقت على مستوى النظام، إلى جانب وحدات طاقة جديدة. أما على صعيد الوسائط، فستتخلى الشركة عن وحدة ترميز AV1 “BigWave” وMFC من سامسونج، وتعتمد بدلًا منها على WAVE677DV من Chips & Media، التي تدعم تنسيقات AV1 وVP9 وHEVC وH.264.

وأخيرًا، سيشمل Tensor G5 مكونات طرف ثالث لواجهات USB وPCIe وI3C، بالإضافة إلى دعم DSI للشاشات، وDisplayPort، ووحدات التخزين الفلاشية، وذاكرة LPDDR5x.

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