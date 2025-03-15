شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ألعاب أندرويد جديدة إلى أجهزة الكمبيوتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل أن جميع ألعاب أندرويد للهواتف المحمولة ستكون متاحة افتراضيًا على منصة ألعاب جوجل بلاي على أجهزة الكمبيوتر، ﻿جاء ذلك قبل انطلاق مؤتمر مطورى الألعاب الأسبوع المقبل.

وقد تم إطلاق Google Play Games على الكمبيوتر الشخصى فى الأصل فى الإصدار التجريبي فى عام 2022 كطريقة لتمكين الأشخاص من لعب ألعاب Android على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وقد عملت جوجل على توسيع نطاق توفرها.

كجزء من إعلاناتها تُطلق جوجل أيضًا "شارة إمكانية اللعب" الجديدة لألعاب الجوال المتوفرة على أجهزة الكمبيوتر وذلك لإبراز مدى جودة أدائها، وأكدت الشركة أن شارة "مُحسّنة" تعني أن اللعبة "تلبي جميع معايير الجودة لدينا لتجربة لعب رائعة"، وشارة "قابلة للعب" تعني أن اللعبة "تلبي الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للعب بشكل جيد على أجهزة الكمبيوتر"، وفقًا لأوراش محبود، نائب الرئيس والمدير العام لقسم الألعاب على جوجل بلاي فإن هذا النظام يشبه إلى حد ما شارات Steam لتوافقها مع Steam Deck).

وتستثمر جوجل بشكل أكبر في توفير ألعاب الكمبيوتر الشخصي على منصة ألعاب جوجل بلاى.

ويقول كارتر إن المنصة تضم بالفعل أكثر من 50 لعبة أصلية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وفى وقت لاحق من هذا العام تخطط جوجل لإتاحة برنامجها الأصلي لأجهزة الكمبيوتر الشخصي لجميع مطوري الألعاب الأصليين ليتمكنوا من إضافة ألعابهم.

وتُتيح جوجل أيضًا ألعاب Google Play على أجهزة الكمبيوتر على نطاق أوسع، فقد قدمت الشركة مجموعة محدودة من الألعاب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية من AMD، ولكنها ستوفر الآن المجموعة الكاملة على هذه الأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك، تُبرم جوجل شراكات مع مُصنّعي أجهزة الكمبيوتر لإتاحة ألعاب Google Play مباشرةً من قائمة ابدأ على الأجهزة الجديدة بدءًا من هذا العام، كما تُطلق جوجل دعمًا متعدد الحسابات والنسخ لألعاب Google Play على أجهزة الكمبيوتر هذا الشهر.

كما ستتيح شركة جوجل تطبيق Google Play Games على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشكل عام هذا العام.