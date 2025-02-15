شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعليق نظام تنبيهات جوجل في البرازيل بعد إصداره تنبيها كاذبا لزلزال قوى والان مع تفاصيل الخبر

تسبب إنذار كاذب بالزلزال، أطلقه نظام تنبيهات الزلازل على نظام أندرويد من جوجل، في صدمة المستخدمين في جميع أنحاء البرازيل، ما أدى إلى تعليق النظام مؤقتًا، حيث يمثل هذا الحادث أول إنذار كاذب واسع النطاق للنظام منذ إطلاقه في عام 2020.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، يستفيد نظام تنبيهات الزلازل على نظام أندرويد من قوة البيانات المستمدة من الجماهير من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ويمكن لهذه الهواتف، المجهزة بمقاييس التسارع، اكتشاف "الموجة الأولية" للزلزال، هذه الموجة الأولية، على الرغم من أنها أقل تدميراً، تسبق "الموجة S" الأكثر ضررًا، ومن خلال تحديد الموجة الأولية، يهدف النظام إلى تزويد المستخدمين ببضع ثوانٍ حاسمة من التحذير قبل وصول الهزة الأقوى.

كان سجل النظام مختلطًا، حيث نجح في تنبيه السكان في الفلبين بشأن زلزال وشيك في عام 2021، ومع ذلك، فقد فشل في إرسال تنبيهات أثناء زلزال مدمر في تركيا في عام 2023، على الرغم من أن جوجل تدعي أن النظام يعمل كما هو مصمم، وفي وقت سابق من هذا العام، وسعت جوجل نطاق النظام في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أما في حادثة هذا الأسبوع في البرازيل، تلقى مستخدمو أندرويد تحذيرات من وقوع زلزال في حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث أشار التنبيه إلى زلزال محتمل بقوة تصل إلى 5.5 درجة، ومع ذلك، لم يتم تسجيل أي نشاط زلزالي، ولا يزال سبب هذا الإنذار الكاذب غير معروف، وقد ذكرت جوجل أنها تحقق في الأمر.

وأكدت جوجل، أن نظام أندرويد للتنبيه بالزلزال هو أداة تكميلية وليس المقصود منه استبدال أنظمة التنبيه الرسمية.

وأقرت بأن النظام اكتشف إشارات غير عادية للهاتف المحمول بالقرب من ساحل ساو باولو، مما أدى إلى إطلاق التنبيهات الخاطئة.

اعتذرت جوجل عن الإزعاج الذي تسبب فيه وأكدت التزامها بتحسين الأداة، وتم تعطيل النظام مؤقتًا في البرازيل، ولا يزال الجدول الزمني لإعادة تنشيطه غير واضح.

يثير هذا الحادث تساؤلات حول موثوقية أنظمة الإنذار المبكر التي يتم الحصول عليها من الجمهور، حيث يعمل هذا الحدث كتذكير بأن التكنولوجيا، على الرغم من قوتها، ليست معصومة من الخطأ.

كما يسلط الضوء على أهمية وجود مصادر متعددة للمعلومات أثناء الكوارث الطبيعية، ومن المفيد دائمًا أن يكون لديك خطة احتياطية في حالة الطوارئ.